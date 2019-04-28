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ولاية تونس تقرر الغاء كافة الإحتفالات في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - قرّرت ولاية تونس إلغاء كل المظاهر الاحتفالية المبرمجة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ليوم الأحد 28 أفريل 2019، تبعا للحادثين الأليمين اللذان جدا اليوم السبت 27 أفريل 2019 بكل من معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد ومعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، واللذان أوديا بحياة 12 شخص وجرح عدد آخر من العاملين بالقطاع الفلاحي.

وكانت سهام بلخوجة أعلنت في برنامج نجوم على اذاعة موزاييك أمس انطلاق تظاهرة 'تونس عاصمة الرقص' يوم الأحد .


وأكدت أن شارع الحبيب بورقيبة سيكون مسرحا اليوم الأحد للوحات راقصة يؤثثها راقصون من مدارس مختلفة .

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 181340

Sayada  (France)  |Dimanche 28 Avril 2019 à 11h 30m |           
هل نرقص علي جثث أمهاتنا الحرائر اللاتي أبين أن يأكلن من ثديهن بل بعرق جباههنا لوددنا أن تقف الرقصات و الإحتفالا في كامل البلاد لأن المصيبة جلل

Safia  (Tunisia)  |Dimanche 28 Avril 2019 à 10h 13m |           
Bravo !



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