القصرين : إصابة 15 عاملا وعاملة في المجال الفلاحي في حادث انقلاب شاحنة

Samedi 27 Avril 2019



وات

- أسفر حادث انقلاب شاحنة من نوع " ايسوزو"، كانت تقل عددا من العاملين في القطاع الفلاحي، مساء اليوم السبت على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتي فوسانة وبودرياس (ولاية القصرين)، عن إصابة 15 شخصا ( نساء ورجالا)، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة لمراسلة (وات) .وذكر ذات المصدر أنه تم نقل المصابين الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة .من جهته أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المستشفى الجهوي استقبل، مساء اليوم السبت، 7 مصابين في حادث انزلاق سيارة كانت تقل 17 شخصا يعملون في المجال الفلاحي (جني الإكليل) على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدية فوسانة ومنطقة بودرياس الحدودية (فوسانة ) وهم 11 امرأة و 6 رجال .وقال ذات المصدر إن الحالة الصحية لجميع المصابين الوافدين على المستشفى "متوسطة الخطورة"، مبرزا أنه تم تمكين كافة المصابين من الإسعافات الضرورية بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بفوسانة، ثم تم نقل 7 حالات إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لاستكمال الفحوصات التكميلية من تشخيص بالمفراس وتصوير بالصدى .