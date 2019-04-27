القصرين : إصابة 15 عاملا وعاملة في المجال الفلاحي في حادث انقلاب شاحنة

Samedi 27 Avril 2019
وات - أسفر حادث انقلاب شاحنة من نوع " ايسوزو"، كانت تقل عددا من العاملين في القطاع الفلاحي، مساء اليوم السبت على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتي فوسانة وبودرياس (ولاية القصرين)، عن إصابة 15 شخصا ( نساء ورجالا)، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة لمراسلة (وات) .
وذكر ذات المصدر أنه تم نقل المصابين الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة .
من جهته أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المستشفى الجهوي استقبل، مساء اليوم السبت، 7 مصابين في حادث انزلاق سيارة كانت تقل 17 شخصا يعملون في المجال الفلاحي (جني الإكليل) على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدية فوسانة ومنطقة بودرياس الحدودية (فوسانة ) وهم 11 امرأة و 6 رجال .
وقال ذات المصدر إن الحالة الصحية لجميع المصابين الوافدين على المستشفى "متوسطة الخطورة"، مبرزا أنه تم تمكين كافة المصابين من الإسعافات الضرورية بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بفوسانة، ثم تم نقل 7 حالات إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لاستكمال الفحوصات التكميلية من تشخيص بالمفراس وتصوير بالصدى .
وذكر ذات المصدر أنه تم نقل المصابين الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة .
من جهته أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المستشفى الجهوي استقبل، مساء اليوم السبت، 7 مصابين في حادث انزلاق سيارة كانت تقل 17 شخصا يعملون في المجال الفلاحي (جني الإكليل) على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدية فوسانة ومنطقة بودرياس الحدودية (فوسانة ) وهم 11 امرأة و 6 رجال .
وقال ذات المصدر إن الحالة الصحية لجميع المصابين الوافدين على المستشفى "متوسطة الخطورة"، مبرزا أنه تم تمكين كافة المصابين من الإسعافات الضرورية بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بفوسانة، ثم تم نقل 7 حالات إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لاستكمال الفحوصات التكميلية من تشخيص بالمفراس وتصوير بالصدى .
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Par:MedTunisie ( )
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