Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Gaddadti Hobbak Lih  

رابطة حقوق الانسان والفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد يطالبان بمعالجة اجتماعية لمعضلة النقل الفلاحي

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
وات - طالبت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد بمعالجة اجتماعية امنية عاجلة وفاعلة لمعضلة النقل الفلاحي قصد وضع حد للمتاجرة بالبشر والتمعش من الفقراء، وذلك في بيانين صدرا عنهما إثر حادث المرور الذي جد صباح اليوم السبت بمنطقة الشارع من معتمدية السبالة وأودى بحياة 12 شخصا وجرح 20 آخرين.

وطالب فرع المحامين في بيانه بفتح تحقيق عاجل وجدي لتحديد المسؤوليات القانونية وحمل السلط والجهات المعنية نتائج الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون بالجهات المهمشة وانشغال أصحاب القرار عن حقوقهم في العمل والنقل في ظروف آمنة.
واكد أيضا على ضرورة الإسراع في تجاوز جميع العراقيل التي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة في مجال البنية التحتية من طرقات ومسالك فلاحية.


  
  
     
  
cadre-e7a8db7c810c992a1e04accb20a96d8d-2019-04-28 07:41:17






0 de 0 commentaires pour l'article 181331



En continu

الأحد 28 أفريل 2019 | 22 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 19:07 16:02 12:24 05:28 03:51
16°
 22° % 67 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
22°-1222°-1221°-1321°-1224°-14
  • Avoirs en devises
    13198,7

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36288 DT        1$ =2,99790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   337,2 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556437348|181331 324|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires