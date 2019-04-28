رابطة حقوق الانسان والفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد يطالبان بمعالجة اجتماعية لمعضلة النقل الفلاحي

Dimanche 28 Avril 2019



وات

- طالبت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد بمعالجة اجتماعية امنية عاجلة وفاعلة لمعضلة النقل الفلاحي قصد وضع حد للمتاجرة بالبشر والتمعش من الفقراء، وذلك في بيانين صدرا عنهما إثر حادث المرور الذي جد صباح اليوم السبت بمنطقة الشارع من معتمدية السبالة وأودى بحياة 12 شخصا وجرح 20 آخرين.وطالب فرع المحامين في بيانه بفتح تحقيق عاجل وجدي لتحديد المسؤوليات القانونية وحمل السلط والجهات المعنية نتائج الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون بالجهات المهمشة وانشغال أصحاب القرار عن حقوقهم في العمل والنقل في ظروف آمنة.واكد أيضا على ضرورة الإسراع في تجاوز جميع العراقيل التي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة في مجال البنية التحتية من طرقات ومسالك فلاحية.