وزارة الدفاع: حجز طن من ''الزطلة'' داخل سيارة تهريب في رمادة

Samedi 27 Avril 2019



وات

- تمكنت التشكيلات العسكرية العاملة بقطاع رمادة مساء اليوم السبت، من إجبار سيارة تهريب على التوقف، بعد إطلاق أعرية نارية تحذيرية، وبتفتيشها تم العثور على حوالي ألف (1000) كلغ من القنب الهندي، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.وأضاف البلاغ أن مهربين إثنين من جنسية مغاربية كانا على متن السيارة، صرحا بأنهما كان يعتزمان الدخول بكمية القنب الهندي إلى ليبيا.وقد تم تسليمهما إلى وحدات الحرس الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما، فيما تم تسليم المحجوز إلى مصالح الديوانة.