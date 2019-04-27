Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Ana-Hawet  

وزارة الدفاع: حجز طن من ''الزطلة'' داخل سيارة تهريب في رمادة

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
وات - تمكنت التشكيلات العسكرية العاملة بقطاع رمادة مساء اليوم السبت، من إجبار سيارة تهريب على التوقف، بعد إطلاق أعرية نارية تحذيرية، وبتفتيشها تم العثور على حوالي ألف (1000) كلغ من القنب الهندي، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البلاغ أن مهربين إثنين من جنسية مغاربية كانا على متن السيارة، صرحا بأنهما كان يعتزمان الدخول بكمية القنب الهندي إلى ليبيا.
وقد تم تسليمهما إلى وحدات الحرس الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما، فيما تم تسليم المحجوز إلى مصالح الديوانة.


  
  
     
  
cadre-c7f4e0d7a757286a7bf27063ac613f2b-2019-04-27 20:31:39






0 de 0 commentaires pour l'article 181330



En continu

السبت 27 أفريل 2019 | 21 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 19:06 16:02 12:24 05:29 03:53
15°
 15° % 72 :الرطــوبة
تونــس 13°
5.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
15°-1321°-1223°-1222°-1321°-11
  • Avoirs en devises
    13198,7

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36288 DT        1$ =2,99790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   337,2 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556399031|181330 1595|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires