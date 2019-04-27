باجة: تشييع جثمان شهيد الوطن بلال الزديني إلى مثواه الأخير

Samedi 27 Avril 2019
باب نات - شيع أهالي معتمدية عمدون من ولاية باجة اليوم السبت جثمان شهيد الوطن العريف بلال الزيدني اصيل منطقة الرماضنية بمقبرة المكان بمنطقة الرماضنية من معتمدية عمدون وسط حضور بعض القيادات الامنية ومعتمد المكان وجمع غفير من المواطنين .
وكان الفقيد استشهد مساء امس اثر انفجار لغم بجبل الشعانبي أثناء تنفيذ مهمة عملياتية .
يذكر أن الحادثة اسفرت كذلك عن إصابة ثلاثة عسكريين آخرين إصابات لا تكتسي خطورة .
وكان الفقيد استشهد مساء امس اثر انفجار لغم بجبل الشعانبي أثناء تنفيذ مهمة عملياتية .
يذكر أن الحادثة اسفرت كذلك عن إصابة ثلاثة عسكريين آخرين إصابات لا تكتسي خطورة .
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