Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - A Gadan Alkak  

محمد عبو يدعو الى محاسبة المعتدين على الجلاصي

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
باب نات - ادان محمد عبو السلوك الهمجي و الاعتداء الذي تعرض له القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي لدر حضوره ندوة علمية في كلية الاداب بمنوبة ،، و قال عبو لدى حضوره في برنامج zone franche الذي تقدمه مريم بن حسين في راديو اكسبريس اف ام ان القانون واضح في خصوص من اعتدى بالعنف و من شجّع عليه في صفحات التواصل الاجتماعي (3 سنوات سجنا)، و دعا عبو خصوم النهضة الى التقليل من الغباء لأنهم اخرجوا النهضة من الحرج و المساءلة في خصوص تمويلها بعد تقرير دائرة المحاسبات ، و اليوم اصبح الجميع متعاطفا مع قياداتها بعد العنف الهمجي الذي تعرضوا له .


  
  
     
  
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