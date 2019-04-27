محمد عبو يدعو الى محاسبة المعتدين على الجلاصي

Samedi 27 Avril 2019



باب نات

- ادان محمد عبو السلوك الهمجي و الاعتداء الذي تعرض له القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي لدر حضوره ندوة علمية في كلية الاداب بمنوبة ،، و قال عبو لدى حضوره في برنامج zone franche الذي تقدمه مريم بن حسين في راديو اكسبريس اف ام ان القانون واضح في خصوص من اعتدى بالعنف و من شجّع عليه في صفحات التواصل الاجتماعي (3 سنوات سجنا)، و دعا عبو خصوم النهضة الى التقليل من الغباء لأنهم اخرجوا النهضة من الحرج و المساءلة في خصوص تمويلها بعد تقرير دائرة المحاسبات ، و اليوم اصبح الجميع متعاطفا مع قياداتها بعد العنف الهمجي الذي تعرضوا له .