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زغوان: إحداث محطات نقل وإنجاز المنطقة اللوجستية ومد شبكة النقل الحديدي أبرز مقترحات الحوار الجهوي حول قطاع النقل

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
وات - شكل وضع قطاع النقل وسبل تطويره بولاية زغوان موضوع الحوار الجهوي الذي أشرف على سير أشغاله وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين اليوم السبت بمقر الولاية بمشاركة الهياكل المهنية وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وتضمن الحوار الجهوي، الذي حضر فعالياته والي الجهة صالح المطيراوي وعدد من الإطارات الجهوية ذات الصلة وأعضاء مجلس نواب الشعب، 4 محاور تتعلق ب"خدمات النقل العمومي للأشخاص" و"الجانب اللوجستي" و"النقل متعدد الوسائط" و"السلامة المرورية والأمن"، تم تناولها بالدرس والنقاش من طرف المشاركين استنادا إلى واقع قطاع النقل بالجهة.
وأفضت النقاشات الى تبني تصورات لتطوير القطاع باقتراح من طرف المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب وبعض المهنيين التى من أبرزها "إحداث محطات نقل المسافرين نظرا لغيابها بكافة معتمديات الجهة، والإسراع في إنجاز المنطقة اللوجستية ببئر مشارقة التي برمجت منذ 2009، ومد شبكة النقل الحديدي الذي يمر من العاصمة في اتجاه ولاية سليانة عبر منطقة بئر مشارقة محطة وسمنجة والفحص، ليشمل مدينة زغوان".


كما تمت دعوة الشركة الجهوية للنقل بنابل، التي تغطي أنشطتها مختلف مناطق ولاية زغوان إلى "تطوير خدماتها بتجديد الأسطول والرفع من عدد الخطوط خاصة الرابطة بين زغوان والفحص من جهة والمنطقة الصناعية بئر مشارقة-جبل التي تنتصب بها 140 مؤسسة صناعية".
ومثلت "الحالة السيئة لأغلب طرقات الجهة ومدى تأثيرها على خدمات النقل" إحدى النقاط الهامة التي أثيرت خلال هذا الحوار وتم إدراجها ضمن مقترحات الجهة لتطوير القطاع.
يشار الى ان عديد المتدخلين شككوا في جدوى مثل هذه الحوارات والاستشارات، داعين إلى "إعطاء دور أكبر للجهات وتوفير الإعتمادات اللازمة للقيام به".

  
  
     
  
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