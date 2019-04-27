انطلاق اعمال المؤتمر الوطني لحزب ''حركة النضال الوطني''

Samedi 27 Avril 2019
وات - انطلقت اليوم بالحمامات اعمال المؤتمر الاول لحزب "حركة النضال الوطني" ليتواصل على امتداد يومين تحت شعار" من اجل انقاذ تونس ودعم الصمود العربي".
واشار امين عام الحزب سليم عشيش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان المؤتمر ينعقد في ظرف " تعيش فيه تونس فترة صعبة سياسيا واقتصاديا وامنيا وفي ظل احتقان اجتماعي كبير" .
وابرز ان حركة النضال الوطني تعقد مؤتمرها وكلها عزم على المساهمة في اخراج البلاد من هذا الوضع الصعب وعودة الاستقرار حتى تركز الجهود على القضايا الاساسية وفي مقدمتها صون السيادة الوطنية امام ما اعتبره " اختراق السيادة الوطنية بسبب الحضور العسكري الاجنبي وتنظيم المناورات المشتركة في اطار الحلف الاطلي". واضاف ان " املاءات صندوق النقد الدولي وخاصة الدفع للمرور من الاصلاح الهيكلي في التسعينات الى تصفية المؤسسات العمومية الوطنية لفائدة القطاع الخاص والتفويت فيها لفائدة الاجانب والدفع من اجل التوقيع على اتفاقية " الاليكا" بما يهدد الفلاحة الوطنية والامن الغذائي التونسي هي كذلك من مظاهر اختراق السيادة الوطنية التي يحرص الحزب على ايقافها والتصدي لها".
واضاف ان الحزب مرجعيته تونسية وهويته عربية وان ما يجمع هو الوطن بغض النظر عن المرجعيات الفكرية العقائدية .
وسيتم في اطار اعمال المؤتمر الاول للحزب الذي ينتظم بمشاركة 120 مؤتمرا وبحضور ضيوف من فلسطين ولبنان وليبيا توزيع المشاركين على ورشات عمل تعنى بالشان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لتنبثق عنها لوائح المؤتمر التي سيتم المصادقة عليها في اليوم الثاني والذي سيتم خلاله انتخاب اللجنة المركزية(29 عضوا) والمكتب السياسي الذي يتكون من 7 اعضاء والذي يتولى انتخاب الامين العام للحزب.
واشار امين عام الحزب سليم عشيش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان المؤتمر ينعقد في ظرف " تعيش فيه تونس فترة صعبة سياسيا واقتصاديا وامنيا وفي ظل احتقان اجتماعي كبير" .
وابرز ان حركة النضال الوطني تعقد مؤتمرها وكلها عزم على المساهمة في اخراج البلاد من هذا الوضع الصعب وعودة الاستقرار حتى تركز الجهود على القضايا الاساسية وفي مقدمتها صون السيادة الوطنية امام ما اعتبره " اختراق السيادة الوطنية بسبب الحضور العسكري الاجنبي وتنظيم المناورات المشتركة في اطار الحلف الاطلي". واضاف ان " املاءات صندوق النقد الدولي وخاصة الدفع للمرور من الاصلاح الهيكلي في التسعينات الى تصفية المؤسسات العمومية الوطنية لفائدة القطاع الخاص والتفويت فيها لفائدة الاجانب والدفع من اجل التوقيع على اتفاقية " الاليكا" بما يهدد الفلاحة الوطنية والامن الغذائي التونسي هي كذلك من مظاهر اختراق السيادة الوطنية التي يحرص الحزب على ايقافها والتصدي لها".
واضاف ان الحزب مرجعيته تونسية وهويته عربية وان ما يجمع هو الوطن بغض النظر عن المرجعيات الفكرية العقائدية .
وسيتم في اطار اعمال المؤتمر الاول للحزب الذي ينتظم بمشاركة 120 مؤتمرا وبحضور ضيوف من فلسطين ولبنان وليبيا توزيع المشاركين على ورشات عمل تعنى بالشان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لتنبثق عنها لوائح المؤتمر التي سيتم المصادقة عليها في اليوم الثاني والذي سيتم خلاله انتخاب اللجنة المركزية(29 عضوا) والمكتب السياسي الذي يتكون من 7 اعضاء والذي يتولى انتخاب الامين العام للحزب.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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