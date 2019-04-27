وزير الخارجية والتعاون بجمهورية غينيا الإستوائية يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 29 و30 أفريل

Samedi 27 Avril 2019
باب نات - بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، يؤدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية غينيا الإستوائية Simeon Oyono Esono Angue، زيارة عمل إلى تونس يومي 29 و30 أفريل 2019.
ويشرف وزيرا الخارجية بمناسبة هذه الزيارة على افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين تونس وغينيا الاستوائية التي تمثّل مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات على غرار التجارة والفلاحة والتعليم العالي والصحة بالإضافة إلى تحيين الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين.
و تعد الزيارة أيضا مناسبة لمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة الرسمية التي أداها رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو إلى تونس خلال شهر فيفري 2018 ، التي وقع خلالها البلدان على ثمانية اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة وعلى مذكرة تفاهم بشأن إرساء مشاورات سياسية.
وإلى جانب جلسة العمل التي ستجمعه بوزير الشؤون الخارجية، يجري وزير خارجية غينيا الاستوائية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين.
ويشرف وزيرا الخارجية بمناسبة هذه الزيارة على افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين تونس وغينيا الاستوائية التي تمثّل مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات على غرار التجارة والفلاحة والتعليم العالي والصحة بالإضافة إلى تحيين الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين.
و تعد الزيارة أيضا مناسبة لمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة الرسمية التي أداها رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو إلى تونس خلال شهر فيفري 2018 ، التي وقع خلالها البلدان على ثمانية اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة وعلى مذكرة تفاهم بشأن إرساء مشاورات سياسية.
وإلى جانب جلسة العمل التي ستجمعه بوزير الشؤون الخارجية، يجري وزير خارجية غينيا الاستوائية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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