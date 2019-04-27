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الكاف: اقتراح احداث مطار تجاري ومترو خفيف بجهة الشمال الغربي

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
وات - اقترح المشاركون، في الحوار الجهوي حول قطاع النقل بولاية الكاف، السبت، احداث مطار تجاري ومترو خفيف بجهة الشمال الغربي يربط بين مختلف مدن الجهة ومعتمدياتها خاصة مع توفر ولاية الكاف على سكة الحديدية.
كما طالبوا، خلال الاجتماع الذي أشرفت عليه وزيرة شؤون المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، بالاسراع في تنفيذ مشروع الطريق السيارة، الذي لازال بصدد الدراسة الفنية، داعين الى ضرورة تحسين ظروف النقل بالجهة.

وشدّد مهنيو قطاع النقل على ضرورة تطوير منظومات النقل والضغط على أسعار وسائل النقل، على غرار النقل الريفي، مطالبين، في ذات السياق، ببناء محطات للنقل العمومي.

واكدت وزيرة المرأة و الاسرة و الطفولة وكبار السن، أن الحكومة قد اقرت خطة شاملة للنهوض بأوضاع المرأة الريفية وتمكينها من التغطية الاجتماعية، فضلا عن ضرورة ارساء نقل امن ومريح، وذلك في اشارة الى الحادث الذي جدّ، اليوم بمنطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد وأودي بحياة 12 شخصا وجرح 20 آخرين.
وأشارت الى ما أقرته الحكومة من اجراءات، خلال شهر ديسمبر 2018، لتمكين المتساكنين من نقل مريح، مشددة على ما قامت به الحكومة من تطوير لرخص النقل الريفي حتى يتمكن من تامين نقل امن من والى المزارع.
وبينت ان المنشور المتعلق بتطوير رخص النقل الريفي لم يقع الى حدّ الان تفعيله، مطالبة بتشديد العقوبات على المخالفين وتحميلهم ما وصفته بالجرائم في حق العاملات في القطاع الفلاحي.

  
  
     
  
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