توزر: دعوات الى إعادة الخط الحديدي بين توزر وتونس وتحسينه ودعم النقل الجوي بمناسبة الحوار الجهوي في قطاع النقل

Samedi 27 Avril 2019



وات

- تركزت أغلب التدخلات والمقترحات خلال أشغال الحوار الجهوي حول قطاع النقل المنعقد صباح اليوم السبت باشراف كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة بسمة الجبالي، حول ضرورة دعم خدمات النقل الحديدي والنقل الجوي لارتباطهما المباشر بتحريك الأنشطة الاقتصادية (خاصة القطاع السياحي ونقل البضائع).وبين الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد علي الهادفي أن "إشكاليات القطاع كان لها تأثير سلبي على النشاط السياحي في الجهة" واوضح أنه "وقع التخلي عن الرحلات الدولية بمطار توزر-نفطة الدولي والإبقاء على خط توزر-باريس الموسمي الذي يشكو بدوره تذبذبا والغاء للرحلات في عديد المناسبات، بالاضافة الى طول الرحلة بسبب توقفها في مطارات داخلية أخرى"، وطالب "بإعادة الخطوط الدولية السابقة التي كانت تربط توزر بمدن أوروبية على غرار خط توزر- ليون التي وقعت اعادته خلال هذا الموسم ويشهد مؤشرات جيدة" ولتنشيط النقل الجوي والترويج السياحي في ذات الوقت، تمت دعوة الخطوط التونسية الى "اعتماد اسم 'مطار توزر' للترويج للخطوط التي يوفرها المطار"، واكدوا "غياب الترويج باسم توزر وباسم مطار توزر بشكل كلي في الداخل والخارج".وبخصوص النقل الحديدي على الخط رقم 13 الرابط بين توزر والعاصمة، أشار عدد من المتدخلين من ناشطي المجتمع المدني والسياسي الى أن "انقطاع الخط بسبب الاعتصامات فوق السكة، حرمها من نقل البضائع على غرار نقل مواد البناء من مواقع الإنتاج الى ولاية توزر، مما أدى الى ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذلك نقل التمور من توزر الى العاصمة، مع حرمان الجهة من خدمات نقل المسافرين"، وطالبوا ب"إعادة الخط وتحسينه من خلال اعتماد رحلات القطار السريع".وبخصوص الارتقاء بالنقل الحضري، طالب المشاركون في أشغال الحوار الجهوي ب"بعث شركة جهوية للنقل حتى تتمكن من توفير الحافلات والخطوط الكافية"، ودعوا رؤساء بلديات حزوة وتمغزة ودقاش الى "فك العزلة عن هذه المعتمديات من خلال ربطها بمركز الولاية، وربط المناطق الريفية التابعة لمعتمدية تمغزة بمركز المعتمدية والى اعتماد حافلات تنطلق من هذه المدن الى العاصمة أو المدن الجامعية الأخرى".كما تم التطرق الى أهمية "تحسين خدمات النقل العمومي غير المنتظم (اللواج) بتهيئة محطات للنقل توفر الخدمة الجيدة، والاعتناء بالأسطول، وتوفير دورات تكوينية للسواق في بعض اللغات الأجنبية، والتواصل لتقديم خدمة أفضل للسائح الأجنبي، مع المطالبة بالتنسيق مع المهنيين في ولاية الوادي الجزائرية في ما يتعلق بنقل ركاب تونسيين داخل التراب التونسي، والمطالبة ببرمجة ربط الجهة بالطريق السيارة بما يسهل ربطها بالمناطق الجزائرية".وكان الحوار الجهوي انطلق بعرض حول واقع قطاع النقل بالولاية والاشكاليات والمقترحات لتطويره، ووقعت الإشارة خصوصا الى "ضعف مردودية قطاع النقل الجوي، فضلا عن التأخر في تهيئة منطقة الأنشطة اللوجستية التي توقفت في مستوى تغيير صبغة الأرض منذ سنة 2014، وهي منطقة تمتد على مساحة 100 هك وتوفر أنشطة متنوعة." وأشارت كاتبة الدولة بالمناسبة أن الحوار الجهوي في مختلف الجهات "سيمكن من تقديم مقترحات جدية تاخذ بعين الاعتبار المخططات القادمة واستراتيجية وزارة النقل وستكون مقترحات نابعة من الجهات في حد ذاتها بفضل المجتمع المدني الناشط والمجالس المحلية المنتخبة التي تلامس المشاكل اليومية للمواطن"، واكدت أن وزارة النقل "مقبلة على برامج مستقبلية واصلاحات هيكلية تمس القطاع بمختلف مكوناته".