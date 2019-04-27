الخطوط التونسية ستعزز اسطولها بداية من صيف 2019 تحسبا لتنامي الطلب من قبل السياح والمسافرين

Samedi 27 Avril 2019
وات - كشف المدير العام المساعد للشؤون التجارية بالخطوط التونسية علي ميعاوي، السبت، ان الشركة تعتزم تعزيز أسطولها صيف 2019 وان اسطول الشركة سيشهد ، ما بين 2020 و 2023 ، دخول10 طائرات جديدة طور الخدمة.
وجاءت تصريحات ميعاوي التي نشرت على الصفحة الرسمية للخطوط التونسية على موقع فايس بوك خلال حضوره الجلسة العامه العادية للجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة خصصت للنظر في نتائج الجامعة لسنة 2018 ودعا ميعاوى، خلال الاجتماع، اصحاب وكالات الاسفار على دعم الخطوط التونسية خلال هذه المرحلة الصعبة.
يذكر ان وزير النقل هشام بن احمد قال ، في تصريح سابق، ادلى به لـ(وات) ان 26 طائرة ضمن اسطول الخطوط التونسية ستكون في حال تشغيل قبل موفي ماي 2019 وذلك في اطار استعدادات الشركة للموسم الصيفى.
وستلجأ الخطوط التونسية لكراء طائرتين اضافيتين للاستجابة الى الطلبات الاضافية خلال الموسم الصيفي والسياحي، وفق تصريحات بن احمد.
وجاءت تصريحات ميعاوي التي نشرت على الصفحة الرسمية للخطوط التونسية على موقع فايس بوك خلال حضوره الجلسة العامه العادية للجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة خصصت للنظر في نتائج الجامعة لسنة 2018 ودعا ميعاوى، خلال الاجتماع، اصحاب وكالات الاسفار على دعم الخطوط التونسية خلال هذه المرحلة الصعبة.
يذكر ان وزير النقل هشام بن احمد قال ، في تصريح سابق، ادلى به لـ(وات) ان 26 طائرة ضمن اسطول الخطوط التونسية ستكون في حال تشغيل قبل موفي ماي 2019 وذلك في اطار استعدادات الشركة للموسم الصيفى.
وستلجأ الخطوط التونسية لكراء طائرتين اضافيتين للاستجابة الى الطلبات الاضافية خلال الموسم الصيفي والسياحي، وفق تصريحات بن احمد.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:31
|19:06
|16:02
|12:24
|05:29
|03:53
|
18°
|18°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|18°-12
|21°-12
|23°-12
|22°-13
|21°-11
Follow @babnet_Tunisie
( 61 460) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 642) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 813) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 045) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 995) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 838) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 709) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 942) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 976) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 466) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 146) عبير موسى امام القضاء
( 36 144) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 964) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 201) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 072) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 895) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 892) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 223) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 152) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 953) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:النساء الكادحات و نفاق نساء الأجندات