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الخطوط التونسية ستعزز اسطولها بداية من صيف 2019 تحسبا لتنامي الطلب من قبل السياح والمسافرين

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
وات - كشف المدير العام المساعد للشؤون التجارية بالخطوط التونسية علي ميعاوي، السبت، ان الشركة تعتزم تعزيز أسطولها صيف 2019 وان اسطول الشركة سيشهد ، ما بين 2020 و 2023 ، دخول10 طائرات جديدة طور الخدمة.

وجاءت تصريحات ميعاوي التي نشرت على الصفحة الرسمية للخطوط التونسية على موقع فايس بوك خلال حضوره الجلسة العامه العادية للجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة خصصت للنظر في نتائج الجامعة لسنة 2018 ودعا ميعاوى، خلال الاجتماع، اصحاب وكالات الاسفار على دعم الخطوط التونسية خلال هذه المرحلة الصعبة.


يذكر ان وزير النقل هشام بن احمد قال ، في تصريح سابق، ادلى به لـ(وات) ان 26 طائرة ضمن اسطول الخطوط التونسية ستكون في حال تشغيل قبل موفي ماي 2019 وذلك في اطار استعدادات الشركة للموسم الصيفى.

وستلجأ الخطوط التونسية لكراء طائرتين اضافيتين للاستجابة الى الطلبات الاضافية خلال الموسم الصيفي والسياحي، وفق تصريحات بن احمد.


  
  
     
  
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