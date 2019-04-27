بيان جمعية تونس للسلامة المرورية على اثر فاجعة السبّالة

Samedi 27 Avril 2019
بلاغ صحفي - فاجعة جديدة وشديدة الوقع تسجل مرة أخرى على طرقاتنا تتمثل في حادث المرور الأليم الذي جد صباح اليوم السبت 27 أفريل 2019 بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وحصد أرواح 12 شخصا مع إصابة أكثر من 20 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة
وفي المقام الأول ترفع جمعية تونس للسلامة المرورية أحر التعازي و أصدق المواساة إلى عائلات شهداء الاسفلت من الكادحات والكادحين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في بلد طرقاته بأنواعها غير آمنة وبات التهور سمة من سماتها البارزة. وجمعية تونس للسلامة المرورية وفي هذه المناسبة الأليمة :
1- تحمل وزارت النقل و المرأة و الفلاحة المسؤولية الكاملة لما حصل نتيجة تهاونها و تراخيها في مزيد ضمان السلامة على طرقاتنا مما نتج عنه الإستهتار بأرواح الأبرياءمن مستعملي الطريق.
2- تطلب من الحكومة إيلاء الموضوع العناية اللازمة مع التعهد بالإحاطة المادية والمعنوية بعائلات شهداء الإسفلت و ضحاياه من المصابين و الجرحى.
3- تدعو السيد رئيس الحكومة الى تكوين لجنة وطنية لتفعيل قراره الذي أعلن عنه يوم 8 مارس 2019 لدى اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و المتعلق بالترخيص لأصحاب النقل العمومي غير المنتظم لنقل العاملات الفلاحيات خارج مناطق الجولان المرخص فيها، من أجل توفير وسائل نقل تحتوي بالقانون على شروط السلامة لما في ذلك من احترام كرامة العاملات الفلاحيات.
4- تستغرب من تصريحات السيدة وزيرة المرأة و الاسرة و المتعلقة بانكار مسؤولية الحكومة في الحادث، إذ تعتبر الجمعية أن المسؤولية الأولى و المباشرة هي مسؤولية الحكومة بسبب ما تعتبره الجمعية تقصيرا في تطوير الإطار القانوني و تقاعسا في استحداث آليات نقل العاملين في القطاع الفلاحي اعتمادا على التجارب المقارنة.
وفي المقام الأول ترفع جمعية تونس للسلامة المرورية أحر التعازي و أصدق المواساة إلى عائلات شهداء الاسفلت من الكادحات والكادحين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في بلد طرقاته بأنواعها غير آمنة وبات التهور سمة من سماتها البارزة. وجمعية تونس للسلامة المرورية وفي هذه المناسبة الأليمة :
1- تحمل وزارت النقل و المرأة و الفلاحة المسؤولية الكاملة لما حصل نتيجة تهاونها و تراخيها في مزيد ضمان السلامة على طرقاتنا مما نتج عنه الإستهتار بأرواح الأبرياءمن مستعملي الطريق.
2- تطلب من الحكومة إيلاء الموضوع العناية اللازمة مع التعهد بالإحاطة المادية والمعنوية بعائلات شهداء الإسفلت و ضحاياه من المصابين و الجرحى.
3- تدعو السيد رئيس الحكومة الى تكوين لجنة وطنية لتفعيل قراره الذي أعلن عنه يوم 8 مارس 2019 لدى اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و المتعلق بالترخيص لأصحاب النقل العمومي غير المنتظم لنقل العاملات الفلاحيات خارج مناطق الجولان المرخص فيها، من أجل توفير وسائل نقل تحتوي بالقانون على شروط السلامة لما في ذلك من احترام كرامة العاملات الفلاحيات.
4- تستغرب من تصريحات السيدة وزيرة المرأة و الاسرة و المتعلقة بانكار مسؤولية الحكومة في الحادث، إذ تعتبر الجمعية أن المسؤولية الأولى و المباشرة هي مسؤولية الحكومة بسبب ما تعتبره الجمعية تقصيرا في تطوير الإطار القانوني و تقاعسا في استحداث آليات نقل العاملين في القطاع الفلاحي اعتمادا على التجارب المقارنة.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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