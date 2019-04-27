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وزير الفلاحة بخصوص فاجعة السبالة: لا بد من اجراءات صارمة للحد من هذه الحوادث

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
وات - قال وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب بخصوص فاجعة حادث شاحنة نقل العاملات الفلاحيات بالسبالة من ولاية سيدي بوزيد والتي ذهب ضحيتها 12 شخصا (منهم 7 عاملات فلاحيات)، السبت، أنّه لا بد من اجراءات صارمة لوضع حد لمثل هذه الظروف غير الانسانية في نقل هذه الفئة من النساء، التي تمثل 50 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية. وتابع "ان المسؤولية مشتركة في مثل هذه الحوادث".

وأوضح الطيب، في تصريح إعلامي على هامش زيارة أداها، السبت، الى ولاية مدنين، أن تفاقم هذه الظاهرة وتواصل مثل هذه الحوادث المؤلمة تجعل من إبرام اتفاقية بين وزارة الفلاحة ووزارة المرأة والرقابة غير كافيين لوضع حد للمسألة والقضاء على شبكات اصحاب الشاحنات، التي تنقل العاملات الفلاحيات دون توفر أدنى شروط السلامة وحفظ كرامة الانسان وهو ما يتطلب وقفة جماعية لوضع حد لاستغلال هذه الفئة من العاملات والمتاجرة بأرواحهن.
وقال أن وزارته ستتابع المسالة بعد قرار وزير الداخلية بفتح تحقيق في الحادثة مشيرا الى ضرورة العمل على توفير وسائل نقل ملائمة لنقل هذه اليد العاملة الفلاحية ومنح تراخيص لتوفير وسائل النقل المناسبة.


  
  
     
  
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