رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري.

Samedi 27 Avril 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم السبت 27 أفريل 2019 بقصر قرطاج، صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري.
ومثّل اللّقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, مناسبة تمّ خلالها التأكيد على العلاقات الخاصة والاستراتيجية بين تونس والجزائر وسبل مزيد تعزيزها في كافة المجالات لا سيما من خلال تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية المناطق الحدوديّة، بالإضافة إلى رفع درجات التعاون والتّنسيق الأمنيّ والعسكريّ في إطار الجهود المشتركة لمراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
كما تمّ تناول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في المنطقتيْن المغاربية والعربية، وخاصّة التطورات الخطيرة في ليبيا وانعكاساتها المباشرة على أمن المنطقة واستقرارها والمساعي المبذولة من أجل إنهاء الاقتتال والعودة سريعا إلى الحوار السياسي بين كافة الفرقاء الليبيين.
ومثّل اللّقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, مناسبة تمّ خلالها التأكيد على العلاقات الخاصة والاستراتيجية بين تونس والجزائر وسبل مزيد تعزيزها في كافة المجالات لا سيما من خلال تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية المناطق الحدوديّة، بالإضافة إلى رفع درجات التعاون والتّنسيق الأمنيّ والعسكريّ في إطار الجهود المشتركة لمراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
كما تمّ تناول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في المنطقتيْن المغاربية والعربية، وخاصّة التطورات الخطيرة في ليبيا وانعكاساتها المباشرة على أمن المنطقة واستقرارها والمساعي المبذولة من أجل إنهاء الاقتتال والعودة سريعا إلى الحوار السياسي بين كافة الفرقاء الليبيين.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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