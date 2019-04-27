وزير التجارة: الإنتاج الوطني الغذائي كفيل بتغطية جل الحاجيات من الاستهلاك خلال رمضان

Samedi 27 Avril 2019
وات - أفاد وزير التجارة، عمر الباهي، أنّ الإنتاج الوطني الغذائي كفيل بتغطية الحاجيات من الاستهلاك خلال رمضان 2019 بنسبة تفوق 95 بالمائة.
وبين الباهي، في تصريح إعلامي على هامش الحوار الجهوي حول النقل الحضري والجهوي المنتظم، السبت بالمنستير، أنّ كميّات ضئيلة من هذه المنتجات وقع توريدها لتعديل السوق.
وأكد سير استعدادت وزارة التجارة لشهر رمضان بنسق حثيث وان عملية تزويد الأسواق بمختلف منتوجات الخضر والغلال واللحوم والدواجن تتم بصفة منتظمة.
وتحدث عن جهود فرق المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع وزارات الداخلية والفلاحة والمالية للتصدي للمخالفين على مستوى المخازن والطرقات وأسواق التفصيل.
وبشأن تنظيم مسالك التوزيع ومقاومة التهريب، أوضح أنّ هناك عمل هام لابّد للمنظمات المهنية ان تقوم به وذلك، بالتعاون مع الدولة، على مستوى تنظيم الفلاحيين ولإيصال منتوجاتهم إلى أسواق الجملة.
وقال إنّ مسالك التوزيع مرتبطة بمسائل تنظيمية على مستوى أسواق الجملة والتفصيل وانه "لابّد من تأهيل هذه الأسواق والتوجه أكثر نحو التقليص من عدد المتدخلين والوسطاء وتنظم الفلاحين، وفق مبدأ الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ضمن تعاضديات للخدمات أو تجمعات فلاحية ليتمكنوا من بيع منتوجاتهم في أسواق الجملة وتوزيعها فيما بعد على أسواق التفصيل".
واشار الى عدم مرور كميات من المنتوجات الفلاحية عبر أسواق الجملة، حاليا.
وبين الباهي، في تصريح إعلامي على هامش الحوار الجهوي حول النقل الحضري والجهوي المنتظم، السبت بالمنستير، أنّ كميّات ضئيلة من هذه المنتجات وقع توريدها لتعديل السوق.
وأكد سير استعدادت وزارة التجارة لشهر رمضان بنسق حثيث وان عملية تزويد الأسواق بمختلف منتوجات الخضر والغلال واللحوم والدواجن تتم بصفة منتظمة.
وتحدث عن جهود فرق المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع وزارات الداخلية والفلاحة والمالية للتصدي للمخالفين على مستوى المخازن والطرقات وأسواق التفصيل.
وبشأن تنظيم مسالك التوزيع ومقاومة التهريب، أوضح أنّ هناك عمل هام لابّد للمنظمات المهنية ان تقوم به وذلك، بالتعاون مع الدولة، على مستوى تنظيم الفلاحيين ولإيصال منتوجاتهم إلى أسواق الجملة.
وقال إنّ مسالك التوزيع مرتبطة بمسائل تنظيمية على مستوى أسواق الجملة والتفصيل وانه "لابّد من تأهيل هذه الأسواق والتوجه أكثر نحو التقليص من عدد المتدخلين والوسطاء وتنظم الفلاحين، وفق مبدأ الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ضمن تعاضديات للخدمات أو تجمعات فلاحية ليتمكنوا من بيع منتوجاتهم في أسواق الجملة وتوزيعها فيما بعد على أسواق التفصيل".
واشار الى عدم مرور كميات من المنتوجات الفلاحية عبر أسواق الجملة، حاليا.
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Par:karimyousef (France )
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