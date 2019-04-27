صفاقس: الجرحى الثلاثة من مصابي حادث المرور في السبّالة حالتهم حرجة لكنها مستقرّة

Samedi 27 Avril 2019



وات

- استقبل قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت ثلاثة جرحى من المصابين في حادث تصادم شاحنة نقل عمال وعاملات فلاحيين بشاحنة نقل لحوم الدواجن في منطقة السبّالة من ولاية سيدي بوزيد وهم رجلان وامرأة.وصف المدير الجهوي للصحة في صفاقس الدكتور علي العيادي في تصريح لمراسل (وات) حالة المصابين الثلاثة بالحرجة لكنّها مستقرّة، موضّحا أن الإصابات المسجّلة هي على مستوى الرأس وأنحاء مختلفة من الجسم.وأكّد العيادي أن المصابين محل عناية من الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى والمسؤولين الإداريين للمؤسسة، مشيرا إلى إمكانية أن يتم توزيعهم على مصالح جراحة الأعصاب والجراحة بحسب ما ستكشفه وضعيتهم وحالاتهم.وأضاف ذات المصدر أن المستشفى متعوّد على قبول مثل هذه الحالات مؤكّدا قدرة المؤسسة على التكفل والعناية بالمصابين.وكان حادث مرور أليم جد صباح اليوم في معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد أسفر عن وفاة 12 شخصا وجرح 20 آخرين.وتمثلت صورة الحادث في تصادم شاحنة نقل عمال وعاملات فلاحيين مع شاحنة نقل لحوم دواجن.مسك