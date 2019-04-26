وزير الداخلية: مقترحات وتصورات من كل الجهات حول قطاع النقل ستعرض يوم 3 ماي القادم أمام لجنة وطنية

Vendredi 26 Avril 2019



وات

- قال وزير الداخلية، هشام الفراتي، إن مقترحات وتصورات من كل الجهات حول قطاع النقل ستعرض يوم 3 ماي القادم أمام لجنة وطنية، وذلك في إطار الحوار الجهوي، الذي تضمن مختلف الاقتراحات من كل الاطراف المعنية بهذا القطاع من إداريين ومهنيين، بالاضافة الى الاستماع الى شواغل المواطن قصد تشخيص الوضع الحالي.واضاف الفراتي، لدى اشرافه اليوم الجمعة بمقر ولاية تونس على الحوار الجهوي حول النهوض بقطاع النقل وبلورة التوجهات المستقبلية، أن هذا الحوار تناول مختلف الاشكالات المطروحة، وذلك بهدف بلورة حلول قانونية وتنظيمية حسب خصوصية كل جهة واحتياجاتها.واكد الوزير ان تدهور الوضع في قطاع محوري وحساس، كالنقل، من شأنه التأثير السلبي على كل شرائح المجتمع، وخاصة على حياة الفاعلين الاقتصاديين والمواطن، باعتبار ما تعانيه قطاعات النقل البري والجوي ومتعدد الوسائط بالنسبة لمطار تونس قرطاج وميناء حلق الوادي من صعوبات، مشيرا الى أهمية النقل العمومي في ولاية تونس بالخصوص.وعن الوثيقة التي تم اعدادها حول قطاع النقل، أفاد بأنها تمحورت بالخصوص حول كيفية النهوض بخدمات النقل العمومي للاشخاص وقطاع نقل البضائع والنقل البحري والنقل الجوي والنقل متعدد الوسائط والنقل الذكي والتكوين والسلامة والامن في قطاع النقل، فضلا عن وضع استراتيجية لاصلاح المؤسسات العمومية للنقل.ومن جانبه، أكد والي تونس، الشادلي بوعلاق، كثافة التنقل والاختناق المروري الكبير الذي تعانيه العواصم الكبرى، وخاصة ولاية تونس.وأضاف أن كل هذه الاشكالات استدعت إيجاد حلول عاجلة تمثلت بالخصوص في مشاريع المحولات والطرقات الحزامية لتقليص الضغط المروري وإحداث مرابض ذات طوابق للتخفيف من الاختناق.وبخصوص الحلول بعيدة المدى، اشار الى ضرورة وضع استراتيجية شاملة والتفكير في إحداث مدينة ادارية جديدة من شأنها تخفيف العبء عن تونس العاصمة.يذكر ان تونس تمثل تونس جزءا من دائرة النقل الحضري التي تتكون من ولايات تونس الكبرى الاربع والخطوط الرابطة بين هذه الولايات والمنطقة السياحية بمعتمدية سليمان والمحطة الاستشفائية بجبل الوسط.يشار ايضا الى انه رغم إعادة هيكلة شبكة النقل بالحافلات بالتوزاي مع استغلال مختلف الخطوط المكونة لشبكة المترو الخفيف، فإن جولان الحافلات وسط المدينة لايزال كثيفا باعتبار وجود 4 محطات رئيسية، وهي علي بلهوان والحبيب ثامر وساحة برشلونة وتونس البحرية.