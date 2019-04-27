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معضلة النقل العمومي تشكل سببا رئيسيا في الانقطاع المبكر عن التعليم (وزير التربية)

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
وات - قال وزير التربية حاتم بن سالم خلال اشرافه مساء يوم الجمعة بصفاقس على الحوار الجهوي حول قطاع النقل، ان آخر الاحصائيات أثبتت ان معضلة النقل العمومي تشكل سببا رئيسيا في الانقطاع المبكر عن التعليم، مشيرا إلى أن قطاعات التربية والصحة والنقل أساسيات ينبني عليها المجتمع البشري.
ومن جهتهم اثار عدد من نواب جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب، معضلة النقل العمومي بصفاقس وعلاقتها بالانقطاع المبكر عن التعليم في عدد من المعتمديات والمناطق الداخلية، داعين إلى ضرورة الاعتناء بمطار صفاقس الدولي ومينائها واعطاء جهة صفاقس القدر الذي تستحقه وذلك بالنظر للوزن الديمغراغي والاقتصادي الذي تمثله على المستوى الوطني.

وعبر عدد من المتدخلين من مواطنيين ومهنيين وممثلي هياكل نقابية ومكونات المجتمع المدني، في هذا الحوار الجهوي حول النقل، من معضلة النقل البحري بجزيرة قرقنة وتقادم اسطول حافلات النقل بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس وتردي خدماتها وتأثير ذلك على التلاميذ والطلبة سيما في المناطق الداخلية.

وقد تم في هذا الصدد اقتراح، ضرورة ترشيد النقل العمومي وتدعيمه بجودة الخدمات وتوسيع الميناء التجاري بصفاقس وإمكانية تحويله من ميناء تجاري إلى ميناء للمسافرين والاعتناء بمطار صفاقس الدولي لتحسين مناخ بالاستثمار واحداث محطة متعددة الانماط في مدخل المدينة للحد من الاختناق المروري، فضلا عن تقنين النقل الفلاحي بالمناطق الريفية التابعة لجهة صفاقس.

  
  
     
  
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