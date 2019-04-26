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إيقاف غينيين إثنين وأربعة مهربين وحجز سيارات وبضائع مهربة (وزارة الدفاع)

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
وات - ذكرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، في بلاغ، أن التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بقطاع بنقردان (ولاية مدنين) تمكنت أمس الخميس، من توقيف شخصين من جنسية غينية دون وثائق هوية، كانا بصدد اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب الوطني وتم تسليمهما إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأضافت الوزارة، في ذات البلاغ، أن التشكيلات العسكرية العاملة بقطاع رمادة (ولاية تطاوين) تمكنت من توقيف أربعة مهربين وحجز أربع سيارات كانت محملة بـ 9500 كلغ من مادة المعسل و72.
500 علبة سجائر و9880 قطعة من الملابس الجاهزة.


وقد تم تسليم الأفراد والسيارات إلى المصالح الديوانية بالمكان والاحتفاظ ببقية المحجوز لدى الجانب العسكري في انتظار تسليمه لاحقا للمصالح ذاتها .

  
  
     
  
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