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نائب رئيس الوزراء الروسي: الحكومة الروسية مستعدة لمزيد تدعيم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو.
وعبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اللقاء عن ارتياحه لمستوى التعاون العالي بين البلدين كما ذكر بالمناسبة بزيارة وزير الشؤون الخارجية الروسية إلى تونس.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الروسي في تصريح اعلامي عقب اللقاء أن الحكومة الروسية مستعدة لمزيد تدعيم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس.


وتطرق نائب رئيس الوزراء الروسي إلى اللجنة المشتركة التي اختتمت أعمالها اليوم بالتوقيع على عدة اتفاقيات بهدف تطوير التعاون بين البلدين مضيفا ان هناك عديد الملفات المشتركة التي يتم العمل على مزيد تطويرها مثل الاستثمار.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو إلى قدوم أكثر من 600 ألف سائح روسي إلى تونس خلال السنة الفارطة معبرا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال والترحاب الذي حظي به السياح الروس خلال تواجدهم بتونس.
وسلم فيتالي موتكو في خاتمة اللقاء دعوة من رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إلى رئيس الحوكمة يوسف الشاهد لاجراء زيارة إلى جمهورية روسيا الفيدرالية.

  
  
     
  
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