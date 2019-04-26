Radio Babnet Tunisie On Air: Lotfi Bouchnak - Dhouk Achamayel  

القصرين: إيقاف شخص صادرة في حقه 41 برقية تفتيش أثناء محاولته اجتياز الحدود

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
وات - تمكنت فرقة الشرطة الحدودية بالمعبر الحدودي ببوشبكة في معتمدية فريانة من ولاية القصرين، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه أصيل ولاية المهدية صادرة في حقه 41 برقية تفتيش في قضايا مختلفة من بينها شيكات بدون رصيد، والعنف والسرقة، وذلك أثناء محاولته الدخول الى التراب الجزائري عبر المعبر الحدودي ببوشبكة، بحسب مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم، بعد إستشارة النيابة العمومية، الإحتفاظ بالمشتبه به وحجز جواز سفره.



  
  
     
  
cadre-7eed0c98fd1524e614191a16517d1a61-2019-04-26 19:59:04






0 de 0 commentaires pour l'article 181263



En continu

الجمعة 26 أفريل 2019 | 20 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 19:05 16:02 12:24 05:31 03:55
19°
 18° % 68 :الرطــوبة
تونــس 16°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
18°-1620°-1321°-1223°-1222°-14
  • Avoirs en devises
    13198,7

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36288 DT        1$ =2,99790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   337,2 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556305867|181263 77|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires