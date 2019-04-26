القصرين: إيقاف شخص صادرة في حقه 41 برقية تفتيش أثناء محاولته اجتياز الحدود

Vendredi 26 Avril 2019



وات

- تمكنت فرقة الشرطة الحدودية بالمعبر الحدودي ببوشبكة في معتمدية فريانة من ولاية القصرين، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه أصيل ولاية المهدية صادرة في حقه 41 برقية تفتيش في قضايا مختلفة من بينها شيكات بدون رصيد، والعنف والسرقة، وذلك أثناء محاولته الدخول الى التراب الجزائري عبر المعبر الحدودي ببوشبكة، بحسب مصدر أمني بالجهة.وذكر ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم، بعد إستشارة النيابة العمومية، الإحتفاظ بالمشتبه به وحجز جواز سفره.