صفاقس: غياب الجهات الرسمية يخيّم على اختتام صالون الخدمات البترولية والطاقة و صالون البيئة والصحة والسلامة المهنية

Vendredi 26 Avril 2019



وات

- اختتمت، ظهر اليوم الجمعة، بفضاء معرض صفاقس الدولي، فعاليات كل من الصالون الدولي السادس للخدمات البترولية والطاقة والصالون الدولي الاول للصحة والبيئة والسلامة المهنية، بإقامة بحفل استقبال مميز على شرف المشاركين والعارضين والزوار والباحثين، وسط غياب بارز لسلطة الإشراف.وشهدت هاتان التظاهرتان اللتان اقيمتا من 23 إلى 26 أفريل الجاري، بفضاء معرض صفاقس الدولي، مشاركة أكثر من 117 عارضا من تونس ودول شقيقة وصديقة مثل انقلترا، وهولندا، وأمريكا، واسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والدنمارك، والسويد، عرضوا، على مساحة تفوق الـ5500 متر مربع، أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات خدمات التنقيب عن النفط وحماية البيئة والصحة والسلامة المهنية.وبالتوازي مع فضاء العرض ومن أجل الدفع بالقطاعات التنموية والاستثمارية، خصصت جمعية معرض صفاقس الدولي فضاء خاصا لتنظيم منتدى علمي تضمن أكثر من 62 ورقة علمية اثثها عدد من الخبراء والمختصين، وطرحوا خلالها مواضيع بارزة على الساحة الوطنية والدولية كان اهمها "إدارة المخاطر المهنية" و"الوقاية من حوادث الشغل" و"قطاع الطاقة والمحروقات في تونس : الواقع والآفاق" و"الطاقات المتجددة : الرهانات والتحديات".كما انتظمت على هامش هاتين التظاهرتان دورة تكوينية حول منظومة الجودة في الصحة والسلامة المهنية "ايزو 45001"، شارك فيها 11 مشاركا من مؤسسات مختلفة وذلك من 23 إلى 27 أفريل الجاري تم في ختامها تسليم شهائد للمشاركين.وفي رصد لآراء العارضين والمشاركين في اليوم الختامي للصالونين، أعرب عدد منهم لمراسلة (وات) بصفاقس عن رضاهم بهذه المشاركة رغم الإقبال المحتشم من الزائرين المختصين على المعرض خاصة في يومه الأول وغياب سلطة الإشراف عن افتتاح واختتام التظاهرتين.