إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية والبرية خلسة بكل من نابل ومدنين وضبط 16 شخصا

Vendredi 26 Avril 2019
وات - أحبطت دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، أمس الخميس، عملية إجيتاز للحدود البحرية خلسة عرض البحر على مستوى سواحل سيدي داود، وإيقاف 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و34 سنة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الموقوفين كانوا على متن زورق مطاطي مجهز بمحرك، ويقطنون بولايات تونس وبنعروس وسليانة ونابل وبنزرت، من بينهم 4 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، مضيفة أنه حجز لديهم مبلغ مالي قدره 1920 أورو.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لمركز الحرس البحري بسيدي داود بالاحتفاظ بهم، ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق يهدف الى مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة".
وأوردت الوزارة في بلاغ ثان، أن دورية تابعة لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان من ولاية مدنين، ضبطت أمس الخميس شخصا يحمل الجنسية السوادنية، ويبلغ عمره 27 سنة، كان بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية التونسية خلسة.
وبينت أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الموقوفين كانوا على متن زورق مطاطي مجهز بمحرك، ويقطنون بولايات تونس وبنعروس وسليانة ونابل وبنزرت، من بينهم 4 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، مضيفة أنه حجز لديهم مبلغ مالي قدره 1920 أورو.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لمركز الحرس البحري بسيدي داود بالاحتفاظ بهم، ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق يهدف الى مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة".
وأوردت الوزارة في بلاغ ثان، أن دورية تابعة لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان من ولاية مدنين، ضبطت أمس الخميس شخصا يحمل الجنسية السوادنية، ويبلغ عمره 27 سنة، كان بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية التونسية خلسة.
وبينت أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
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Par:essoltan (France )
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