السنة التربوية القادمة ستكون سنة المطالعة (وزير التربية)

Samedi 27 Avril 2019
وات - أعلن وزير التربية حاتم بن سالم يوم الجمعة ان السنة التربوية القادمة ستكون سنة المطالعة، وذلك في تصريح اعلامي على هامش زيارته لصالون الإعلامية بسوسة.
وأفاد بن سالم ان وزارة التربية ووزارة الشؤون الثقافية ستوقعان خلال الأسبوع القادم على اتفاقية يتم بمقتضاها توفير التشجيعات والمستلزمات الكفيلة بتحفيز التلاميذ على المطالعة وتوفير الكتب بكافة المكتبات المدرسية.
وأكد انه تم الانطلاق في إعادة النظر في البرامج التربوية في مادة الإعلامية التي يعود زمن وضعها الى سنوات التسعينات، مشيرا الى ان فرقا من المتفقدين التربويين بصدد اعداد محتويات برامج جديدة سينطلق العمل بها بداية من الموسم الدراسي القادم. وأضاف ان الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والمركز الوطني لتكنلوجيا التربية لتعميم الأنترنت في كل المؤسسات التربوية.
ومن جهة اخرى صرح وزير التربية ان الوزارة تشرع بداية من اليوم والى غاية اخر الأسبوع القادم في صرف أجور المعلمين النواب وذلك بمفعول رجعي يبدا يوم 15 سبتمبر الماضي، مقدما بالمناسبة اعتذار وزارة التربية للمعلمين النواب عن هذا التأخير "غير متعمد والناتج عن بعض الإجراءات الإدارية"، وفق قوله.
وأفاد بن سالم ان وزارة التربية ووزارة الشؤون الثقافية ستوقعان خلال الأسبوع القادم على اتفاقية يتم بمقتضاها توفير التشجيعات والمستلزمات الكفيلة بتحفيز التلاميذ على المطالعة وتوفير الكتب بكافة المكتبات المدرسية.
وأكد انه تم الانطلاق في إعادة النظر في البرامج التربوية في مادة الإعلامية التي يعود زمن وضعها الى سنوات التسعينات، مشيرا الى ان فرقا من المتفقدين التربويين بصدد اعداد محتويات برامج جديدة سينطلق العمل بها بداية من الموسم الدراسي القادم. وأضاف ان الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والمركز الوطني لتكنلوجيا التربية لتعميم الأنترنت في كل المؤسسات التربوية.
ومن جهة اخرى صرح وزير التربية ان الوزارة تشرع بداية من اليوم والى غاية اخر الأسبوع القادم في صرف أجور المعلمين النواب وذلك بمفعول رجعي يبدا يوم 15 سبتمبر الماضي، مقدما بالمناسبة اعتذار وزارة التربية للمعلمين النواب عن هذا التأخير "غير متعمد والناتج عن بعض الإجراءات الإدارية"، وفق قوله.
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Par:sadiknew (Tunisia )
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