وزارة التربية تشرع في صرف المستحقات المالية لفائدة الأعوان المتعاقدين بالمؤسسات التربوية

Vendredi 26 Avril 2019



وات

- شرعت اليوم الجمعة وزارة التربية في صرف كامل المستحقات المالية لفائدة الأعوان المتعاقدين بالمؤسسات التربوية بمفعول رجعي، على أن تتم عمليات صرف الأجور تباعا في الأيام الموالية حتى استيفاء خلاص جميع المتعاقدين، وفق ما أفادت به الادارة العامة للشؤون المالية بالوزارة في بلاغ لها.وقدمت الوزارة في ذات البلاغ، الاعتذرا عن هذا التأخير الخارج عن نطاقها، وفق تأكيدها، في خلاص مستحقات جميع الأعوان المتعاقدين الذي يعملون بالمؤسسات التربوية طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 والمتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية في المؤسسات التربوية.