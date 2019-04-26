Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Baaed-Anak (live)  

المهدية: افتتاح فعاليات الدورة 19 للأيام المتوسطية للتصرف الاستشفائي

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
وات - ببادرة من الجمعية التونسية للتصرف الاستشفائي، افتتحت، اليوم الجمعة، بالمهدية الدورة 19 للأيام المتوسطية للتصرف الاستشفائي والتي تتواصل اليوم وغدا بحضور عدد هام من المختصين والمسؤولين عن القطاع الصحي من تونس، والجزائر وفرنسا، وغيرها من البلدان المتوسطية، وذلك بهدف معالجة واقع المستشفيات العمومية ورهانات الغد.

وبالمناسبة، اعتبر رئيس الجمعية التونسية للتصرف الاستشفائي بالمهدية، جمال حكيم، أن "قطاع الصحة العمومية في تونس يتطلب تدخلا حازما وسريعا لمعالجة الاخلالات التي يعانيها". وأضاف أن "المستشفيات العمومية في تونس واجهت ضغوطا متنامية وسريعة أثرت سلبا على سيرها الطبيعي وأضعفت أداءها وخلقت أزمة ثقة بينها وبين المواطن".
وأوضح المتحدث أن النقائص التي تعانيها منظومة الصحة العمومية تشمل الأقسام الطبية والإدارة والإختصاصات ما يتطلب "اعتماد رؤية استشرافية ورسم خارطة لدعم وتحسين جودة التكفل بالمرضى وتأمين منظومة علاجية متطورة وفاعلة.


وقال إن "عملية الإصلاح تفرض شمولية تطال الهيكلة والتنظيم والتشريع والبحث والتكوين، والتعويل على استثمارات جديدة، ودعم أساليب عمل، وإعادة ترتيب الأولويات بالارتكاز على مجموعة من المحاور والتي تتعلق بالتقدم التكنولوجي الرقمي، والصحة الالكترونية، والشراكة والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص، علاوة على إعادة تشكيل حوكمة المستشفى العمومي.
واعتبر أن رقمنة المستشفيات العمومية تساعد في مكافحة الفساد والحد من التجاوزات، مشيرا إلى ضرورة إحداث بطاقة صحية الكترونية تساعد الأطباء على اختصار التدخلات الطبية ومعرفة الماضي المرضي للمواطن وبالتالي الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحرفاء وبطرق ناجعة.

  
  
     
  
cadre-dcf79f9ef54983fa6ad2f03045a727a8-2019-04-26 18:09:08






0 de 0 commentaires pour l'article 181253



En continu

الجمعة 26 أفريل 2019 | 20 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 19:05 16:02 12:24 05:31 03:55
23°
 22° % 38 :الرطــوبة
تونــس 15°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
22°-1520°-1321°-1223°-1222°-14
  • Avoirs en devises
    13198,7

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36288 DT        1$ =2,99790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   337,2 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556300615|181253 196|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires