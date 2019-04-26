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تونس تشارك في القمة الثانية لمنتدى ''مبادرة الحزام والطريق''، المنعقدة ببيكين

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
وات - ترأس كاتب الدولة للشؤون الخارجية، صبري باش طبجي، الوفد التونسي المشارك في القمة الثانية لمنتدى "مبادرة الحزام والطريق" المنعقدة ببيكين خلال الفترة من 25 إلى 27 أفريل 2019 والتي حضرها عدد هام من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي والعديد من المسؤولين عن المنظمات الدولية والاقليمية

وأجرى كاتب الدولة للشؤون الخارجية، على هامش أشغال المنتدى، لقاء مع Chen Xiaodong، نائب وزير الخارجية الصيني، الذي تباحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستغلال الأمثل لفرص التعاون والشراكة الفاعلة التي تتيحها "مبادرة الحزام والطريق" التي انضمّت إليها تونس في جويلية 2018.


كما كان لصبري باش طبجي، لقاء مع Sir Dani Alexander، الأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية(AIIB) ومقرّه العاصمة الصينية بيكين، الذي أبلغه موافقة مجلس إدارة البنك المجتمع مؤخرا على انضمام بلادنا لعضويته، بما من شأنه أن يفسح لها المجال للاستفادة من المشاريع التي يمولّها البنك المذكور.

  
  
     
  
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