انعقاد اللجنة المشتركة التونسية السعودية بالرياض يومي 27 و 28 أفريل الجاري

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - يترأس وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري الوفد التونسي في أشغال الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية التي ستنعقد بالرياض يومي 27 و28 أفريل 2019 .
وتتضمن أشغال اللجنة المشتركة التي يترأسها من الجانب السعودي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، اجتماعا أول على مستوى خبراء البلدين الذين يمثلون معظم الوزارات وعديد هياكل الدعم والمساندة من البلدين، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استثماري تونسي- سعودي، سيشارك فيه رجال أعمال من تونس والمملكة العربية السعودية سيخصص للتباحث حول فرص الاستثمار والشراكة في عديد القطاعات على غرار تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والفلاحة والسياحة وغيرها، فضلا عن تقديم عرض حول مجموعة من المشاريع التي تعتزم تونس تنفيذها في صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وستتطرق اللجنة المشتركة إلى جملة من المحاور الهامة في علاقات التعاون الثنائي منها بالخصوص ما هو متعلق بالاستثمار والتعاون المالي والفني، والتبادل التجاري والصناعة والطاقة والتجهيز والإسكان والنقل وتكنولوجيات المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والمرأة والأسرة والصحة والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والبيئة والعدل.
وستتوج أشغال اللجنة المشتركة بتوقيع جملة من اتفاقيات التعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين ستوفر أطرا مناسبة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل في عديد المجالات.
وتتضمن أشغال اللجنة المشتركة التي يترأسها من الجانب السعودي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، اجتماعا أول على مستوى خبراء البلدين الذين يمثلون معظم الوزارات وعديد هياكل الدعم والمساندة من البلدين، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استثماري تونسي- سعودي، سيشارك فيه رجال أعمال من تونس والمملكة العربية السعودية سيخصص للتباحث حول فرص الاستثمار والشراكة في عديد القطاعات على غرار تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والفلاحة والسياحة وغيرها، فضلا عن تقديم عرض حول مجموعة من المشاريع التي تعتزم تونس تنفيذها في صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وستتطرق اللجنة المشتركة إلى جملة من المحاور الهامة في علاقات التعاون الثنائي منها بالخصوص ما هو متعلق بالاستثمار والتعاون المالي والفني، والتبادل التجاري والصناعة والطاقة والتجهيز والإسكان والنقل وتكنولوجيات المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والمرأة والأسرة والصحة والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والبيئة والعدل.
وستتوج أشغال اللجنة المشتركة بتوقيع جملة من اتفاقيات التعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين ستوفر أطرا مناسبة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل في عديد المجالات.
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Par:mongi (Tunisia )
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