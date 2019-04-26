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نجاح عملية زرع الكبد بمستشفى منجي سليم بالمرسى

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
وات - قام فريق طبي بقسم الجراحة العامة والانعاش بمستشفى منجي سليم بالمرسى بعملية زرع كبد بمستشفى منجي سليم بالمرسى لامرأة تبلغ من العمر 60 سنة تعاني من قصور حاد في الكبد وحالتها متطورة وفي حاجة الى عملية زرع عاجلة حسب ما افاد به (وات) الجمعة، مدير البحث الطبي بوزارة الصحة انيس قلوز.

وأوضح قلوز ان العملية قد اجريت ليلة الخميس 25 افريل 2019 تحت اشراف استاذ الطب محمد الطاهر خلف الله و محمد سامي المبزع، مشيرا الى ان حالة المريضة مستقرة وهي تحت المراقبة.


وشدد على ان كل عملية تبرع بالأعضاء من شانها ان تساهم في انقاذ حياة المرضى وتبعث فيهم الامل وعائلاتهم من جديد، حسب قوله.

وقال المتحدث انه بالرغم من تعطل عمليات زرع الكبد منذ فترة في مستشفى منجي سليم، فقد تم اجراء 3 عمليات سنة 2018 بالاضافة الى 3 عمليات اخرى منذ جانفي 2019 في انتظار القيام بعمليات زرع اخرى كلما تواجد متبرع، داعيا الى التكثيف من عمليات التوعية والحث على الاقبال على التبرع بالأعضاء، وتسهيل العملية من قبل عائلات المتوفين كي يتم انقاذ حياة الالاف من المرضى الذين ينتظرون دورهم، لاسيما وان تونس مؤهلة تقنيا وفنيا وتمتلك من الكفاءات المشهود لها عالميا لزراعة الأعضاء، وفق تقديره.

  
  
     
  
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