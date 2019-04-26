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حزب حراك تونس الإرادة يُقرّر تغيير إسمه إلى ''حزب الحراك''

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
أعلن حزب حراك تونس الإرادة ، أنه على إثر انعقاد الدورة الإستثنائية للحزب، تقرر تغيير إسم هذا الحزب الذي يرأسه منصف المرزوقي، ليُصبح "حزب الحراك"، مع الإحتفاظ بالشعار ذاته.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 181237

Potentialside  (Tunisia)  |Vendredi 26 Avril 2019 à 16h 33m |           
إنجاز عظيم !

Potentialside  (Tunisia)  |Vendredi 26 Avril 2019 à 16h 31m |           
إنجاز عظيم !



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