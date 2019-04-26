حزب حراك تونس الإرادة يُقرّر تغيير إسمه إلى ''حزب الحراك''

Vendredi 26 Avril 2019
أعلن حزب حراك تونس الإرادة ، أنه على إثر انعقاد الدورة الإستثنائية للحزب، تقرر تغيير إسم هذا الحزب الذي يرأسه منصف المرزوقي، ليُصبح "حزب الحراك"، مع الإحتفاظ بالشعار ذاته.
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Par:mongi (Tunisia )
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