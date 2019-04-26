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اليوم وغدا انطلاق الحوارات الجهوية حول قطاع النقل لتختتم يوم 03 ماي القادم

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
وات - اعتبارا للدور المحوري لقطاع النقل في النهوض بالاقتصاد وملامسته لأكبر شريحة من المجتمع التونسي بمختلف مكوناته من مستهلكين ومهنيين ومنظمات، سينطلق الحوار الوطني حول قطاع النقل اليوم وغدا 26 و27 افريل بحوارات جهوية يشارك فيها ممثلون عن المؤسسات التابعة لوزارة النقل على المستوى الجهوي والمنظمات المهنية والبلديات ومكونات المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب.

وسيشرف عدد من الوزراء وأعضاء الحكومة على هذه الحوارات الجهوية بعدد من ولايات الجمهورية. وسيختتم أسبوع النقل بحوار وطني حول قطاع النقل يتم النظر خلاله في مخرجات الحوارات الجهوية بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك يوم 3 ماي القادم بتونس العاصمة.



  
  
     
  
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