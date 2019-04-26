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نجاح اول عملية زرع قلب بمستشفى الرابطة اجريت على كهل عمره 40 سنة

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
وات - تمكّن فريق طبّي بقسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرابطة، الخميس، من إجراء أوّل عمليّة زرع قلب بنجاح أجريت على كهل عمره 40 سنة.

واكد رئيس قسم جراحة القلب والشرايين، عبد الرؤوف دنقير، في تصريح (لوات)، ان العملية اجريت على كهل عمره 40 سنة يعاني من مرض مزمن وانتفاخ وتمدد في العضلات.


وأوضح دنقير في هذا الصدد، ان العملية، التي دامت حوالي خمس ساعات، تمثلت في استئصال قلب من شخص في حالة موت دماغي نتيجة لتعرضه لحادث مرور وزرعه للمريض.

وأضاف ان المريض متواجد حاليا بوحدة الانعاش بمستشفى الرابطة وهو في حالة مستقرة وجيدة، وسيتم متابعته عن كثب على مدى اسبوع للتدخل في حال حصول اي مضاعفات.
ولاحظ دنقير ان هذه العملية الاولى في مستشفى الرابطة، ليست الاولى من نوعها في تونس اذ تمت زراعة قلب سنة 1993 في المستشفى العسكري.

  
  
     
  
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