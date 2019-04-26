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نبيل القروي: سأكون صوت الزوالي

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - قال نبيل القروي، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر القناة برادس، اليوم الجمعة 26 أفريل 2019، للعودة على قرار قطع البث عن القناة الذي نفذّته 'الهايكا'' بالقوة العامة أمس الخميس، إنّ توقيت إغلاق القناة مثير للريبة ويطرح عديد الأسئلة خاصة وأنه يأتي قبل يومين من مؤتمر حزب الحكومة ''تحيا تونس''، مضيفا، ''هاو شفنا كيفاش بش تحيا تونس''.

وأشار نبيل القروي، إلى أنّ الحملة التحسيسية التي تقوم بها قناة نسمة لفائدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مكنّت في ظرف قياسي من ''تسجيل 400 ألف مواطن وهو ما أثار تخوف الحكومة باعتبار أنّ المسجلين الجدد لا تعرفهم وهم من سيغير الواقع الذي تسببت فيه الحكومة'' ولهذا تم قطع البث.


واستغرب نبيل القروي، من الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في حق قناة التي تضم شركاء أجانب على غرار برلسكوني وساوريس والتونسي طارق بن عمار واستثمروا بمبالغ وصلت إلى 170 مليون دينار بالعملة الصعبة، وهو ما يبعث برسائل سلبية إلى المستثمرين الأجانب في وقت تمر فيه البلاد بظروف صعبة.

وأعلن نبيل القروي، أنه قرر التدخل في الشأن السياسي والشأن العام قائلا: ''سأكون صوت الزوالي وصوت تونس المنسية''.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 181229

Adel22  (Tunisia)  |Vendredi 26 Avril 2019 à 15h 34m |           
هوو استنساخ لتجربة العربي نصرة اللي فرق العلالش والكفيرتات
وينو توا

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 26 Avril 2019 à 15h 06m |           
زاد طيّحلها سعدها نسمة ودزّها في الحضيض كيف ذكر اسماء الشركاء في القناة،وخاصة سوريس،المموّل الرئيسي لسفّاح مصر،وللثورات المضادّة

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 26 Avril 2019 à 14h 46m |           
قناة نسمة "تضم شركاء أجانب على غرار:
برلسكوني
وساوريس
والتونسي طارق بن عمار "
وستكون صوت الزوالي
هل نبيل القري فعلا ابله ام انه يعتقد ان الشعب ابله



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