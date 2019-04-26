فوزي اللومي يلتحق بحزب البديل التونسي ويتولى رئاسة مكتبه السياسي

Vendredi 26 Avril 2019



وات

- أعلن حزب البديل التونسي اليوم الجمعة عن التحاق القيادي السابق بنداء تونس فوزي اللومي بالحزب.وأكّد الحزب في بيان له انّ اللومي سيتولى رئاسة المكتب السياسي بداية من غرّة ماي 2019 ، مؤكّدا أنه شخصية وطنية تحظى بالثقة وسيكون له إشعاع في دفع مسيرة البديل التونسي وتدعيم هياكله القيادية بما يطوّر اداءه الميداني ويدعم استعداده للمحطات السياسية القادمة.يذكر أنّ فوزي اللومي قيادي بحركة نداء تونس وفاز خلال المؤتمر الأخير للنداء بعضوية المكتب السياسي للحركة قبل أن تنشب بين المؤتمرين خلافات بشأن هذه القائمة انجرّ عنها انبثاق قيادتين للحزب الأولى بقيادة سفيان طوبال والثانية بقيادة حافظ قايد السبسي.