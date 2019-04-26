زياد العذاري يدعو القطاع الخاص الكويتي للاستكشاف فرص الاستثمار في تونس

Vendredi 26 Avril 2019



باب نات

- في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بالكويت يوم 25 أفريل الجاري، التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري وزير المالية الكويتي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي) الدكتور نايف فلاح الحجرف.وكان اللقاء فرصة لبحث سبل الرفع من مستوى الاستثمارات بين تونس والكويت عبر حثّ الصندوق السيادي الكويتي، الذي تبلغ اجمالي أصوله 596 مليار دولار، على الاستثمار في تونس حيث تمّ تقديم عرض للفرص والمشاريع الاستثمارية المتوفرة بالبلاد.كما كانت للسيد زياد العذاري مقابلة مع وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتيّة مريم العقيل تمحورت بالخصوص حول تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين تونس والكويت وبذل المزيد من الجهود من كافة الأطراف للارتقاء به إلى مستويات أفضل وذلك في ضوء ما هو متاح لدى البلدين من إمكانيات وفرص حقيقية للتبادل والشراكة.والتقى زياد العذاري عددا من رجال الأعمال ممثّلين عن القطاع الخاص الكويتي وأعضاء من مجلس التعاون التونسي الكويتي، حيث أكّد الوزير حرص الحكومة التونسية على تشجيع القطاع الخاص الكويتي على الاستثمار في تونس والاستعداد لمرافقته وتقديم كافة التسهيلات له، مستعرضا في هذا السياق الجهود التي تقوم بها تونس لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك التحفيزات الجديدة التي يتضمنها القانون المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار، داعيا بالمناسبة رجال الأعمال في مجلس التعاون التونسي الكويتي إلى تقديم مقترحات من شأنها تذليل الصعوبات التي تحول دون تطوير الاستثمار ببلادنا. ووجّه الوزير بالمناسبة دعوة رسميّة لرجال الأعمال الكويتيين للمشاركة بكثافة في منتدى تونس للاستثمار الذي سينعقد في شهر جوان من السنة الجارية.