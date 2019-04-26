Radio Babnet Tunisie On Air: Mayada - Fatet Sanah  

زياد العذاري يدعو القطاع الخاص الكويتي للاستكشاف فرص الاستثمار في تونس

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بالكويت يوم 25 أفريل الجاري، التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري وزير المالية الكويتي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي) الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وكان اللقاء فرصة لبحث سبل الرفع من مستوى الاستثمارات بين تونس والكويت عبر حثّ الصندوق السيادي الكويتي، الذي تبلغ اجمالي أصوله 596 مليار دولار، على الاستثمار في تونس حيث تمّ تقديم عرض للفرص والمشاريع الاستثمارية المتوفرة بالبلاد.




كما كانت للسيد زياد العذاري مقابلة مع وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتيّة مريم العقيل تمحورت بالخصوص حول تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين تونس والكويت وبذل المزيد من الجهود من كافة الأطراف للارتقاء به إلى مستويات أفضل وذلك في ضوء ما هو متاح لدى البلدين من إمكانيات وفرص حقيقية للتبادل والشراكة.
والتقى زياد العذاري عددا من رجال الأعمال ممثّلين عن القطاع الخاص الكويتي وأعضاء من مجلس التعاون التونسي الكويتي، حيث أكّد الوزير حرص الحكومة التونسية على تشجيع القطاع الخاص الكويتي على الاستثمار في تونس والاستعداد لمرافقته وتقديم كافة التسهيلات له، مستعرضا في هذا السياق الجهود التي تقوم بها تونس لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك التحفيزات الجديدة التي يتضمنها القانون المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار، داعيا بالمناسبة رجال الأعمال في مجلس التعاون التونسي الكويتي إلى تقديم مقترحات من شأنها تذليل الصعوبات التي تحول دون تطوير الاستثمار ببلادنا. ووجّه الوزير بالمناسبة دعوة رسميّة لرجال الأعمال الكويتيين للمشاركة بكثافة في منتدى تونس للاستثمار الذي سينعقد في شهر جوان من السنة الجارية.

  
  
     
  
cadre-e2e8d5440e3cc6ea2944f0e44c0b2def-2019-04-26 12:49:18






0 de 0 commentaires pour l'article 181226



En continu

الجمعة 26 أفريل 2019 | 20 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 19:05 16:02 12:24 05:31 03:55
25°
 24° % 38 :الرطــوبة
تونــس 15°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
24°-1520°-1321°-1223°-1222°-14
  • Avoirs en devises
    13246,1

  • (25 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36650 DT        1$ =2,99341 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 avril)   287,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556284199|181226 531|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires