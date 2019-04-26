قبلّي : وقفة احتجاجية امام مقر الولاية على خلفية إيقاف 6 شباب من منطقة ''ام الصمعة''

Vendredi 26 Avril 2019
وات - نفّذ عدد من شبان منطقة "أم الصمعة " من معتمدية سوق الاحد صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية قبلي على خلفيّة إيقاف السلط الامنية يوم أمس الخميس 6 من شبّان المنطقة بسبب خلاف على التحوّز بقطعة أرض اشتراكية وفق ما ذكره طارق بن عامر أحد الشباب المحتجين لمراسل (وات).
واعتبر أن أبناء منطقته الموقوفين قد تعرضوا الى "مظلمة" لانهم حاولوا الاعتماد على انفسهم عبر التحوّز بقطعة أرض اشتراكية بمنطقة "فرعون" المحاذية لقريتهم والعمل على استصلاحها واستغلالها في القطاع الفلاحي الا أنه قد تم إيقافهم جراء تقدم سيدة من منطقة "الزوية" من ذات المعتمدية بشكوى ضدّهم تؤكد فيها ملكيتها لهذه الارض وتدّعي ان هؤولاء الشباب قد قاموا بحرق وسرقة بعض المعدات الفلاحية التي تخصّها، حسب قوله.
ودعا المحتجون السلط الامنية والقضائية الى إطلاق سراح الشباب الموقوفين مع إمكانية تواصل مسار التتبع القضائي في حقهم للوقوف على حقيقة الشكوى، مؤكدين ضرورة الاسراع بتسوية وضعية الارض الاشتراكية بمنطقة "فرعون" خاصة وان هذه الارض لا تملّك ولا تباع.
وأضافوا أنه توجد إمكانية التوصل الى حل يمكّن الشاكية والشبان المدّعى عليهم من التحوّزل قطعة ارض بهذه المنطقة واستغلالها في القطاع الفلاحي.
يشار الى أن عددا من شباب منطقة ام الصمعة قد عمدوا عشية أمس الخميس عقب أيقاف 6 من ابناء قريتهم الى قطع الطريق الوطنية عدد 16 على مستوى القرية المذكورة عبر إشعال العجلات المطاطية للمطالبة بالافراج الفوري على الموقوفين وإيجاد حل لإشكالية الاراضي الاشتراكية بمنطقة "فرعون".
واعتبر أن أبناء منطقته الموقوفين قد تعرضوا الى "مظلمة" لانهم حاولوا الاعتماد على انفسهم عبر التحوّز بقطعة أرض اشتراكية بمنطقة "فرعون" المحاذية لقريتهم والعمل على استصلاحها واستغلالها في القطاع الفلاحي الا أنه قد تم إيقافهم جراء تقدم سيدة من منطقة "الزوية" من ذات المعتمدية بشكوى ضدّهم تؤكد فيها ملكيتها لهذه الارض وتدّعي ان هؤولاء الشباب قد قاموا بحرق وسرقة بعض المعدات الفلاحية التي تخصّها، حسب قوله.
ودعا المحتجون السلط الامنية والقضائية الى إطلاق سراح الشباب الموقوفين مع إمكانية تواصل مسار التتبع القضائي في حقهم للوقوف على حقيقة الشكوى، مؤكدين ضرورة الاسراع بتسوية وضعية الارض الاشتراكية بمنطقة "فرعون" خاصة وان هذه الارض لا تملّك ولا تباع.
وأضافوا أنه توجد إمكانية التوصل الى حل يمكّن الشاكية والشبان المدّعى عليهم من التحوّزل قطعة ارض بهذه المنطقة واستغلالها في القطاع الفلاحي.
يشار الى أن عددا من شباب منطقة ام الصمعة قد عمدوا عشية أمس الخميس عقب أيقاف 6 من ابناء قريتهم الى قطع الطريق الوطنية عدد 16 على مستوى القرية المذكورة عبر إشعال العجلات المطاطية للمطالبة بالافراج الفوري على الموقوفين وإيجاد حل لإشكالية الاراضي الاشتراكية بمنطقة "فرعون".
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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