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باجة: الهادي الماكني يسلم عقود تمليك لتجمعات سكنية و عقارات فلاحية بلغت 150 عقدا خلال شهر أفريل

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - سلّم وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 خلال زيارته لولاية باجة 8 عقود تمليك لفائدة مجموعة من الفلاحين المستغلين لعقارات دولية فلاحية في ولاية باجة بحضور السيد سليم التيساوي والي الجهة و عدد من نواب الشعب و الاطارات الجهوية و المحلية وممثلي المنظمات الاجتماعية.

ويأتي هذا الإجراء وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.




كما سلم الماكني 8 عقود تفويت في إطار تسوية التجمعات السكنية المقامة على الأراضي الدولية بحسن النية وهي اللبنة الأولى في ولاية باجة.

و ينتفع بهذا الاجراء الاجتماعي حوالي 500 ألف مواطن على كامل تراب الجمهورية يقطنون بهذه التجمعات السكنية ( 1246 تجمعا ) والتي تمتد على مساحة 11 الف هكتار.

يذكر أن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية كان قد سلّم قرابة 150 عقد تمليك لفائدة الفلاحين موزعة على ولايات سوسة و المنستير و القيروان خلال شهر أفريل 2019 و ذلك لتسوية وضعيات عقارية قديمة حان الوقت للحسم فيها نهائيا وكذلك للمساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي في الولايات المذكورة و الوقوف إلى جانب الفلاحين و تسوية عديد المشاكل التي تعترضهم في ممارسة نشاطهم.

  
  
     
  
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