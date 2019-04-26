باجة: الهادي الماكني يسلم عقود تمليك لتجمعات سكنية و عقارات فلاحية بلغت 150 عقدا خلال شهر أفريل

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - سلّم وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 خلال زيارته لولاية باجة 8 عقود تمليك لفائدة مجموعة من الفلاحين المستغلين لعقارات دولية فلاحية في ولاية باجة بحضور السيد سليم التيساوي والي الجهة و عدد من نواب الشعب و الاطارات الجهوية و المحلية وممثلي المنظمات الاجتماعية.
ويأتي هذا الإجراء وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
كما سلم الماكني 8 عقود تفويت في إطار تسوية التجمعات السكنية المقامة على الأراضي الدولية بحسن النية وهي اللبنة الأولى في ولاية باجة.
و ينتفع بهذا الاجراء الاجتماعي حوالي 500 ألف مواطن على كامل تراب الجمهورية يقطنون بهذه التجمعات السكنية ( 1246 تجمعا ) والتي تمتد على مساحة 11 الف هكتار.
يذكر أن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية كان قد سلّم قرابة 150 عقد تمليك لفائدة الفلاحين موزعة على ولايات سوسة و المنستير و القيروان خلال شهر أفريل 2019 و ذلك لتسوية وضعيات عقارية قديمة حان الوقت للحسم فيها نهائيا وكذلك للمساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي في الولايات المذكورة و الوقوف إلى جانب الفلاحين و تسوية عديد المشاكل التي تعترضهم في ممارسة نشاطهم.
ويأتي هذا الإجراء وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
كما سلم الماكني 8 عقود تفويت في إطار تسوية التجمعات السكنية المقامة على الأراضي الدولية بحسن النية وهي اللبنة الأولى في ولاية باجة.
و ينتفع بهذا الاجراء الاجتماعي حوالي 500 ألف مواطن على كامل تراب الجمهورية يقطنون بهذه التجمعات السكنية ( 1246 تجمعا ) والتي تمتد على مساحة 11 الف هكتار.
يذكر أن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية كان قد سلّم قرابة 150 عقد تمليك لفائدة الفلاحين موزعة على ولايات سوسة و المنستير و القيروان خلال شهر أفريل 2019 و ذلك لتسوية وضعيات عقارية قديمة حان الوقت للحسم فيها نهائيا وكذلك للمساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي في الولايات المذكورة و الوقوف إلى جانب الفلاحين و تسوية عديد المشاكل التي تعترضهم في ممارسة نشاطهم.
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