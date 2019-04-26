تطور الاستثمارات الخارجية بنسبة 8ر9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019

Vendredi 26 Avril 2019



وات

- تدفقت على تونس خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2019 استثمارات خارجية بقيمة 8ر620 مليون ديار مقابل 5ر565 م د خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بتطور بنسبة 8ر9 بالمائة وفق البيانات الإحصائية التي تحصلت عليها (وات) من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.وبحساب الأورو فقد بلغت الاستثمارات الخارجية 204 مليون أورو مقابل 9ر231 مليون أورو في الفترة ذاتها من العام الفائت بتراجع بنسبة 12 بالمائة.أما بحساب الدولار فقد بلغت هذه الاستثمارات مع نهاية الربع الأول من السنة الحالية 6ر179 مليون دولار مقابل 2ر190 مليون دولار في 2018 بتراجع بنسبة 6ر5 بالمائة.وتوزعت الاستثمارات الخارجية على 5ر4 مليون دينار استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار بالبورصة) و 3ر616 مليون دينار استثمارات خارجية مباشرة مقابل 4ر559 مليون دينار (م د) في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو تجاوز 10 بالمائة.وأظهرت ذات المعطيات أن تونس استقطبت خلال الربع الأول من العام الحالي 1ر286 م د استثمارات خارجية مباشرة في مجال الطاقة بتطور 6ر13 بالمائة إلى جانب تدفق ما قيمته 5ر270 م د من الاستثمارات المباشرة في قطاع الصناعات المعملية.وبالمقابل سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الخدمات تراجعا لافتا وصل إلى 50 بالمائة إذ تقلصت الاستثمارات في هذا المجال من 2ر116 م د في الثلاثي الأول من 2018 إلى 59 م د في الثلاثي الأول من سنة 2019 كما عرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الفلاحة تقهقرا هاما إذ تراجعت من 7ر5 م د في الربع الاول من العام الماضي إلى 600 ألف دينار (6ر0 م د) يشار إلى أن تونس تستهدف مع نهاية العام الحالي استقطاب حوالي 3 مليار دينار من الاستثمارات الخارجية مقابل 8ر2 مليار دينار محققة في سنة 2018 محرز