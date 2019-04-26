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''حراك تونس الارادة'' يؤكد ان كل التقارير المالية السنوية للحزب مودعة لدى دائرة المحاسبات

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
وات - افاد حزب حراك تونس الارادة انه قام بإيداع كل التقارير السنوية الى غاية السنة المحاسبية 2018 لدى دائرة المحاسبات واشار بيان صادر عن الإدارة التنفيذية للحزب وموجه للرأي العام أنه تمت اجابة دائرة المحاسبات على استفساراتها المتعلقة بواجبات التصريح المحمولة على الحزب بخصوص المسائل المالية قبل إعداد تقرير الدائرة وبعده وتم في حينه إصلاح بعض الاخلالات وايداع كل التقارير .

وكانت دائرة المحاسبات قدمت التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية لعضوية المجالس البلدية في ندوة صحفية عقدتها يوم 24 افريل الجاري ورصدت فيه جملة من الاخلالات التي قامت بها عدد من الاحزاب خلال الانتخابات البلدية الفارطة على غرار حركة النهضة وحراك تونس الارادة وافاق تونس .



  
  
     
  
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