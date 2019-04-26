القيروان: إابة 9 عاملات فلاحيات برضوض اثر سقوطهن من شاحنة

Vendredi 26 Avril 2019
وات - تعرّضت 9 عاملات فلاحيات صباح اليوم الجمعة الى حادث في منطقة رقادة إثر سقوطهن من الجانب الايسر لشاحنة كانت تقلّهن الى عملهن بإحدى الضيعات في المنطقة.
وأفاد مدير المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان أن المصابات تعرضن الى جروح ورضوض وأن حالتهنّ مستقرة وليست بالخطيرة وسيغادرن بالمستشفى.
ويشار الى انه تم نقل 9 عاملات فلاحيات تتراوح أعمارهمن بين 15 و53 سنة بواسطة سيارات إسعاف الى قسم الاستعجالي بوحدة الاغالبة بالقيروان لتلقّي العلاج إثر سقوط الجانب الايسر للشاحنة ممّا أدّى إلى فقدانهن لتوازنهنّ وتعرضّهن إلى هذا الحادث ، وفق نفس المصدر.
وأفاد مدير المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان أن المصابات تعرضن الى جروح ورضوض وأن حالتهنّ مستقرة وليست بالخطيرة وسيغادرن بالمستشفى.
ويشار الى انه تم نقل 9 عاملات فلاحيات تتراوح أعمارهمن بين 15 و53 سنة بواسطة سيارات إسعاف الى قسم الاستعجالي بوحدة الاغالبة بالقيروان لتلقّي العلاج إثر سقوط الجانب الايسر للشاحنة ممّا أدّى إلى فقدانهن لتوازنهنّ وتعرضّهن إلى هذا الحادث ، وفق نفس المصدر.
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Par:citoyenlibre (France )
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