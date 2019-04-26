أكثرمن 800 طبيب وصيدلي بيولوجي يشاركون في أعمال الأيام 33 للبيولوجيا السريرية

Vendredi 26 Avril 2019
وات - يشارك أكثر من 800 صيدلي وطبيب بيولوجي، منذ يوم الخميس وعلى امتداد ثلاثة أيام، في أعمال الأيام 33 للبيولوجيا السريرية التي تنظمها الجمعية التونسية للبيولوجيا السريرية وبمشاركة محاضرين من فرنسا وايطاليا وتركيا وتونس، وفق ما أعلنه رئيس الجمعية الطيب بن مسعود في تصريح لمراسل (وات).
وأشار بن مسعود إلى أنه سيتم التطرق في إطار أيام البيولوجيا السريرية في هذه الدورة، التي تسعى الى تعزيز مواكبة الاخصائيين التونسيين لآخر المستجدات العلمية في ميدان البيولوجيا السريرية، إلى عدة محاور من أبرزها "فقر الدم الوراثي" و"المضادات الحيوية" و"الحساسية".
وشدد رئيس الجمعية بالمناسبة على أن البيولوجيين التونسيين، أطباء وصيادلة، يتمتعون بكفاءة عالية وهم قادرون على انجاز كل أنواع التحاليل والاختبارات سواء في مخابر المستشفيات العمومية أو في المخابر الخاصة، مبرزا أن المستوى المتميز لتكوين المختصين التونسيين جعلهم اليوم محل طلب واستقطاب من عديد الدول.
وأوضح المستشار بوزارة الصحة أنيس قلوز، من جهته، أن البيولوجيا السريرية تشكل أحد أبرز أسس المنظومة الصحية في تونس خاصة وأن التحاليل بمختلف أنواعها تمثل في غالب الأحيان ركيزة القرارات العلاجية التي يتخذها الأطباء. وأكد أن البيولوجيا السريرية في تونس هي اليوم ذات جودة عالمية وتستعمل تقنيات جد متطورة ولكنها تبقى في حاجة الى مزيد تطوير الحوكمة باعتبار التكلفة العالية للكشوفات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة انطلقت بعد في اعتماد منظومة رقمية على مستوى كل المستشفيات الجامعية " سانتي لاب"، على أن يتم تعميمها على كل المخابر في المؤسسات الصحية العمومية وهي تمكن من متابعة أنشطة المخابر والتحاليل ومن إحكام متابعة ملفات المرضى، مبرزا أن هذه المنظومة تشكل مرحلة أساسية في اتجاه رقمنة الملف الطبي.
وأشار بن مسعود إلى أنه سيتم التطرق في إطار أيام البيولوجيا السريرية في هذه الدورة، التي تسعى الى تعزيز مواكبة الاخصائيين التونسيين لآخر المستجدات العلمية في ميدان البيولوجيا السريرية، إلى عدة محاور من أبرزها "فقر الدم الوراثي" و"المضادات الحيوية" و"الحساسية".
وشدد رئيس الجمعية بالمناسبة على أن البيولوجيين التونسيين، أطباء وصيادلة، يتمتعون بكفاءة عالية وهم قادرون على انجاز كل أنواع التحاليل والاختبارات سواء في مخابر المستشفيات العمومية أو في المخابر الخاصة، مبرزا أن المستوى المتميز لتكوين المختصين التونسيين جعلهم اليوم محل طلب واستقطاب من عديد الدول.
وأوضح المستشار بوزارة الصحة أنيس قلوز، من جهته، أن البيولوجيا السريرية تشكل أحد أبرز أسس المنظومة الصحية في تونس خاصة وأن التحاليل بمختلف أنواعها تمثل في غالب الأحيان ركيزة القرارات العلاجية التي يتخذها الأطباء. وأكد أن البيولوجيا السريرية في تونس هي اليوم ذات جودة عالمية وتستعمل تقنيات جد متطورة ولكنها تبقى في حاجة الى مزيد تطوير الحوكمة باعتبار التكلفة العالية للكشوفات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة انطلقت بعد في اعتماد منظومة رقمية على مستوى كل المستشفيات الجامعية " سانتي لاب"، على أن يتم تعميمها على كل المخابر في المؤسسات الصحية العمومية وهي تمكن من متابعة أنشطة المخابر والتحاليل ومن إحكام متابعة ملفات المرضى، مبرزا أن هذه المنظومة تشكل مرحلة أساسية في اتجاه رقمنة الملف الطبي.
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Par:AlHawa (Germany )
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