المنتدى الدولي للطاقات المتجددة يفتتح اشغاله غدا الجمعة بالحمامات لتسريع الانتقال الطاقي لتونس

Vendredi 26 Avril 2019



وات

- يفتتح المنتدى الدولي للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في دورته الثانية ، الجمعة ، أشغاله بالحمامات لتعئبة شريحة واسعة من المجتمع المدني لمساندة المجهودات الرامية لتبني خيارات طاقية جديدة.ويمتد المنتدى، الذي يحضره مسؤولون حكوميون يمثلون هياكل متخصصة في الطاقة والصناعة وممثلون عن منظمات وجمعيات بيئية وأصحاب أفكار وباعثون شبان ، على مدى يومين، وفق بلاغ أصدرته الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة.ويقام المنتدى الذي تنظمه الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة ،في اطار شهر الاقتصاد في الطاقة ، تحت عنوان "دور المجتمع المدني والبلديات ووسائل الاعلام في تسريع عملية الانتقال الطاقي (الانتقال من الطاقات التقليدية الى الطاقات المتجددة).ويهدف المنتدى الى تبادل الأفكار بين الباحثين والمجتمع المدني ورجال الأعمال والصحفيين والصناعيين حول الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الانتقال الطاقي في تونس.وسيعرض المشاركون للنقاش تجارب دول أخرى الى جانب تنظيم حضور حلقة نقاش تبحث موضوع ندرة موارد الطاقة وتشريك المجتمع المدني لمجابهة هذه الوضعية الى جانب برمجة دورات شراكة بين المنظمات غير الحكومية من جهة والممولين والشركاء في التنمية من جهة اخرى.وسيوفر المنتدى تدريبا لفائدة الاعلاميين يتعلق بالمصطلحات الرئيسية للانتقال الطاقي الى جانب تنظيم لقاءات تتعلق بالتغطية الاعلامية لملف الانتقال الطاقي ودور وسائل الاعلام البديلية في هذا الجانب.وبرمج منظمو التظاهرة ، كذلك، حلقة نقاش لبحث دور المؤسسات الناشئة والتجديد في تطوير الانتقال الطاقي وتشريك اصحاب المؤسسات الناشئة والتي سيعرض خلالها أصحاب الافكار تصوراتهم وحلولهم المقترحة في مجال الانتقال الطاقي.