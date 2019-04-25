وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يسلّم 36 عقد تمليك لفلاحي القيروان

Jeudi 25 Avril 2019



باب نات

- سلّم وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الخميس 25 أفريل 2019 بمقر الوزارة 36 عقد تمليك لفائدة مجموعة من الفلاحين المستغلين لعقارات دولية فلاحية في ولاية القيروان وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وذلك بحضور والي الجهة السيد منير الحامدي وعدد من إطارات الوزارة.وأكد الماكني خلال اللقاء أن الحكومة اتخذت القرار الصائب بتسوية هذه الوضعيات العقارية والانحياز للطبقات الضعيفة والمتوسطة خاصة وأن هؤلاء الفلاحين كانوا دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون أن يحصلوا على شهائد الملكية لهذه العقارات الفلاحية التي بلغت مساحتها 350 ألف هكتار على كامل تراب الجمهورية.من جهته، ثمّن والي القيروان منير الحامدي هذه الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية على المستوى التنموي للجهة .جدير بالذكر أن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية كان قد سلّم مؤخرا 76 عقد تمليك لمجموعة من الفلاحين المستغلين لمقاسم فلاحية بولاية توزر و 12 عقد تمليك لفائدة فلاحي سوسة.