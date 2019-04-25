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الائتلاف من اجل تقنين القنب الهندي يقترح انشاء شركة وطنية للزطلة سيكون مقرها سبيطلة

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - أكّد أعضاء الكولاك ( collectif pour la légalisation du Cannabis) أنّ مشروع قانون تقنين القنب الهندي لن يكون مسقطا من دوائر خارجية أو داخلية ضيقة، بل هو نابع عن إرادة الشباب التونسي المبدع، حسب تعبيرهم.

وكان الائتلاف من اجل تقنين القنب الهندي نظم صباح اليوم ندوة صحفية ونشر البلاغ التالي:


وفاءا منه لتعهداته و اثر انجاز مقترح مشروع قانون تقنين القنب الهندي، يعلم COLEC الشعب التونسي و جمهوره العريض بما يلي:
- مشروع الكولاك لن يكون مسقطا من دوائر خارحية او داخلية ضيقة بل ينبع من ارادة الشباب التونسي المبدع.

- يؤكد ان الجمهور العريض سيقنن القنب الهندي و ستكون المؤسسة الوطنية للقنب الهندي مقرها الاجتماعي معتمدية سبيطلة بولاية القصرين.

- يؤكد ان مدخول الشاب التونسي العامل في احد المجالات الاقتصادية للقنب الهندي لن يقل عن الفين دينار شهريا و ان الطاقة التشغيلية في مجالات الزراعة و البيع و اعداد محلات الاستهلاك و الصناعة و السياحة تتجاوز خمسون الف موطن شغل مباشر و غير مباشر..

- يدعو جمهور الكولاك للمشاركة في حملة جمع الإمضاءات من كل مناطق الجمهورية و الى تجاوز العشرة الاف امضاء.
- سيعلن عن موقفه من الانتخابات في الابان و يطمئن جمهوره العريض من تأكده من الاتنصار في كل الخطوات.

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2 de 2 commentaires pour l'article 181184

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 25 Avril 2019 à 18h 10m |           
هذا العنوان يذكرنا بشريط الماعز الأليف وأهداف الماسونية نشر المخدرات والاباحية في صفوف التلاميذ وصناعة روبوتات يسهل تجنيدها في كل المهمات .

Goldabdo  ()  |Jeudi 25 Avril 2019 à 18h 00m |           
بالله يزونا من الحكايات الفارغة. باب نات اصبح الناطق الرسمي باسم مدخني الزطلة.



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