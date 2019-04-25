اجتماع بالعاصمة من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بالتسريع في صرف المنح المخصصة للجامعات الرياضية

Jeudi 25 Avril 2019



وات

- اكد ممثلا وزارة المالية ومراقبة المصاريف التابعة لرئاسة الحكومة على ان الحل بخصوص التسريع في صرف المنح المالية المخصصة للجامعات الرياضية هو بيد الجامعات المطالبة بتقديم تقاريرها المالية في وقتها وحسب التراتيب الجاري بها العمل مشيرين الى استعداد وزارة المالية ورئاسة الحكومة على مساعدة الهياكل الرياضية على انجاز تقاريرها بكل حرفية وشفافية من اجل تجاوز اشكال التاخير في صرف هذه المستحقات المالية المرصودة وذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم بدار الجامعات بالعاصمة كاتب الدولة للرياضة احمد قعلول بحضور ممثلي الجامعات الرياضية واطارات وزارة شؤون الشباب والرياضة.وشددا خلال ردهما على تدخلات واستفسارات ممثلي الجامعات الرياضية حول الاشكاليات المالية التي تعترض الجامعات الرياضية في تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها الرياضية على ضرورة احترام مبدا الحوكمة الرشيدة والشفافية عند تقديم التقارير المالية سواء المتعلقة بتنظيم التظاهرات او بالميزانيات العامة وذلك حسب القانون المعمول به في التصرف في الاموال العمومية.وكان كاتب الدولة اكد في تدخله على ضرورة التعاون بين كل الاطراف المتدخلة من وزارة الشباب والرياضة والجامعات الرياضية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية من اجل تجاوز هذه الصعوبات وتيسير عمل الجامعات الرياضية وتوفير افضل ظروف التحضير للنخبة الوطنية من اجل تحقيق نتائج متميزة في التظاهرات الاقليمية والقارية والدولية وفي مقدمتها العاب طوكيو 2020 داعيا بالمناسبة ممثلي الجامعات الرياضية الى اعداد برامجها المستقبلية من الان وذلك لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة وتحقيق النجاح المرجو في الاستحقاقات القادمة.كما تم بالمناسبة تقديم عرض حول برنامج قطاع الرياضة لسنة 2019 والاهداف المنشودة المتمثلة اساسا في الارتقاء بالنتائج الرياضية للمنتخبات الوطنية وتطوير مردود رياضيي النخبة والتسويق لصورة تونس بالخارج من خلال احتضان التظارهات الرياضية والاقليمية والقارية والدولية الهامة فضلا عن توسيع الممارسة الرياضية في كافة ولايات الجمهورية والعناية بالمنشات الرياضية.