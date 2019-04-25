Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - 7awwa  

تقلص الانتاج الصناعي خلال الشهرين الأولين من 2019

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
وات - تقلص الانتاج الصناعي بنسبة 3،5 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس.

ويفسر تراجع الانتاج الصناعي، خلال هذه الفترة من 2019، الى التراجع المسجل في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 13 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 17،6 بالمائة تبعا للتراجع الملحوظ في إنتاج زيت الزيتون.
وتقهقر إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بدوره، بنسبة 1،7 بالمائة كما تراجع إنتاج النسيج والملابس والجلد بنسبة 1،4 بالمائة.


في المقابل حقق مؤشر الانتاج الصناعي ارتفاعا في قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة، بنسبة 69،7 بالمائة، نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط (686 الف طن خلال جانفي وفيفري 2019 مقابل 177،2 الف طن خلال الفترة ذاتها من 2018) وفي قطاع المواد الكيميائية، بنسبة 16،1 بالمائة، كما زاد انتاج تكرير النفط، بنسبة 41،8 بالمائة، والمواد المنجمية غير المعدنية، بنسبة 2،6 بالمائة.

  
  
     
  
cadre-80d76f8c9899f9ba784750543d5decca-2019-04-25 15:16:03






0 de 0 commentaires pour l'article 181171



En continu

الخميس 25 أفريل 2019 | 19 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21°
 21° % 68 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
21°-1523°-1420°-1321°-1222°-12
  • Avoirs en devises
    13091,4

  • (24 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36335 DT        1$ =2,99230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 avril)   415,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556207278|181171 488|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires