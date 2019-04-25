تقلص الانتاج الصناعي خلال الشهرين الأولين من 2019

Jeudi 25 Avril 2019



وات

- تقلص الانتاج الصناعي بنسبة 3،5 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس.ويفسر تراجع الانتاج الصناعي، خلال هذه الفترة من 2019، الى التراجع المسجل في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 13 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 17،6 بالمائة تبعا للتراجع الملحوظ في إنتاج زيت الزيتون.وتقهقر إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بدوره، بنسبة 1،7 بالمائة كما تراجع إنتاج النسيج والملابس والجلد بنسبة 1،4 بالمائة.في المقابل حقق مؤشر الانتاج الصناعي ارتفاعا في قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة، بنسبة 69،7 بالمائة، نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط (686 الف طن خلال جانفي وفيفري 2019 مقابل 177،2 الف طن خلال الفترة ذاتها من 2018) وفي قطاع المواد الكيميائية، بنسبة 16،1 بالمائة، كما زاد انتاج تكرير النفط، بنسبة 41،8 بالمائة، والمواد المنجمية غير المعدنية، بنسبة 2،6 بالمائة.