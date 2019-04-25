تقلص الانتاج الصناعي خلال الشهرين الأولين من 2019

Jeudi 25 Avril 2019
وات - تقلص الانتاج الصناعي بنسبة 3،5 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس.
ويفسر تراجع الانتاج الصناعي، خلال هذه الفترة من 2019، الى التراجع المسجل في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 13 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 17،6 بالمائة تبعا للتراجع الملحوظ في إنتاج زيت الزيتون.
وتقهقر إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بدوره، بنسبة 1،7 بالمائة كما تراجع إنتاج النسيج والملابس والجلد بنسبة 1،4 بالمائة.
في المقابل حقق مؤشر الانتاج الصناعي ارتفاعا في قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة، بنسبة 69،7 بالمائة، نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط (686 الف طن خلال جانفي وفيفري 2019 مقابل 177،2 الف طن خلال الفترة ذاتها من 2018) وفي قطاع المواد الكيميائية، بنسبة 16،1 بالمائة، كما زاد انتاج تكرير النفط، بنسبة 41،8 بالمائة، والمواد المنجمية غير المعدنية، بنسبة 2،6 بالمائة.
ويفسر تراجع الانتاج الصناعي، خلال هذه الفترة من 2019، الى التراجع المسجل في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 13 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 17،6 بالمائة تبعا للتراجع الملحوظ في إنتاج زيت الزيتون.
وتقهقر إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بدوره، بنسبة 1،7 بالمائة كما تراجع إنتاج النسيج والملابس والجلد بنسبة 1،4 بالمائة.
في المقابل حقق مؤشر الانتاج الصناعي ارتفاعا في قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة، بنسبة 69،7 بالمائة، نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط (686 الف طن خلال جانفي وفيفري 2019 مقابل 177،2 الف طن خلال الفترة ذاتها من 2018) وفي قطاع المواد الكيميائية، بنسبة 16،1 بالمائة، كما زاد انتاج تكرير النفط، بنسبة 41،8 بالمائة، والمواد المنجمية غير المعدنية، بنسبة 2،6 بالمائة.
En continu
- Hier 21:03 المهدية: برمجة ثقافية متنوعة للفترة المقبلة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|
21°
|21°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|21°-15
|23°-14
|20°-13
|21°-12
|22°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 281) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 54 140) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 541) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 727) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 810) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 789) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 652) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 812) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 035) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 394) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 106) عبير موسى امام القضاء
( 37 684) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 042) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 932) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 154) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 856) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 278) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 28 852) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 166) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 022) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:Goldabdo ( )
Sur: اجتماع استثنائي لحركة النهضة اثر إغلاق قناة نسمة بالقوة العامة