التكفل بآلات بدل الأسنان غير الثابتة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من الشهر الحالي

Jeudi 25 Avril 2019



وات

- تم بداية من شهر أفريل الحالي، إدراج آلات بدل الأسنان غير الثابت ضمن الآلات الطبية المتكفل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفق بلاغ صادر عن الصندوق يوم الاثنين الفارط.ويتم التكفل، حسب البلاغ، بهذه الخدمة خارج السقف السنوي ووفق صيغة استرجاع المصاريف ودون تقديم مطلب في الموافقة المسبقة وذلك لفائدة المضمونين الاجتماعيين و أولي الحق منهم المرسمين وجوبا باحدى المنظومات الثلاث للكنام (استرجاع المصاريف، العمومية، طبيب العائلة)، وذلك تبعا للاتفاق الحاصل بين الصندوق والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وتبعا لمراجعة محتوى النظام التقاعدي للتأمين على المرض.