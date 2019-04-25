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محكوم غيابيا ب10سنوات سجنا وخطية ب7مليارات ...هذا ما قرره القضاء اليوم في حق رجل الأعمال سليم زروق صهر بن علي

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - مثل اليوم امام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال سليم زروق، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومتهم ثاني وذلك للاعتراض على حكم غيابي في شانهما قضي بسجنهما لمدة 10سنوات مع النفاذ العاجل وبعد المفاوضة قررت المحكمة قبول الاعتراض وقد حضر محامي زروق والمتهم الثاني وبينا للمحكمة ان القضية محل تعقيب طالبين التشطيب عنها لانتظار قرار محكمة التعقيب بشأنها فاستجابت المحكمة للطلب ...

وللتذكير فقد حكمت المحكمة ايضا ب10سنوات سجنا في حق بن علي مع النفاذ العاجل في حقه وبتخطئة المتهمين ب7مليارات وقد وجهت لهم المحكمة حينها تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها في قضيّة متعلقة بصفقة مع الديوان التونسي للموانئ الجوية OPAT .


  
  
     
  
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