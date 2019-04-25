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بيان نقابة ‏رؤساء التلفزات الخاصة على اثر إنقطاع البث المباشر لقناة ''نسمة''

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - عبّرت نقابة رؤساء التلفزات الخاصة عبر رئيسها لسعد خضر ‏‏ وعلى اثر محاصرة مقر قناة نسمة و اقتحام قوات الأمن لاستديو الأخبار ووقف البث بالقوة تعبر عن انشغالها الكبير بهذا الموضوع و تدعو النقابة الى تغليب لغة الحوار للخروج من هذا المأزق بحل ‏يرضى الجميع.
وبقدر ما تاسف النقابة لإيقاف بث قناة نسمة و تعتبره خسارة للمشهد الإعلامي التونسي بقدر ما تدعو كل الأطراف الى احترام القانون و الامتثال له حتى يكون الفيصل الأول و الأخير .


  
  
     
  
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